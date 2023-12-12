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訓練心得／UA_X運筆_疾速菁英訓練營 一步一腳印、充滿成就感

運動筆記／ Stacy Hsu

好好練跑是機緣巧合 還是命中注定

猶記得，2022台北馬剛剛完成初半馬的狼狽，最後一段破2配速員的吶喊、沿路上氣不接下氣的痛苦、終點抵達後大抽筋，入坑跑步後常耳聞人家的沒練是偷練，但我的沒練是從來沒有好好的訓練。轉眼2023的台北馬報名又來了! 在一群追火車高手朋友們煽動下，傻傻的完成了全馬的報名。而手刀幫我報名的隊友，不久預告壞消息將要出差飛會沒空陪我練跑，面對另一半的背叛?!身受打擊的我，就在那時，看到了一絲曙光－UNDER ARMOUR TAIWAN (星裕國際) 與 運動筆記共同舉辦的〈UNDER ARMOUR X運筆 疾速•菁英  突破PB訓練營〉 跑者徵選中！

  • 招募對象：全馬最佳成績 男4:00 / 女4:30 內之跑者,或半馬最佳成績 男1:50 / 女2:10內之跑者,報名時須附上近2年賽事成績單
  • 課程目標：個人PB目標突破

雖然和最速菁英有著世界上最遠的距離，但想著這天意般的機會，將是我初全馬的一根浮木，畢竟人生只有一次的初全馬，如果只靠熱血沸騰狼狽完賽，的確是太傻太天真．．．就這樣報名後某天收到通知入選訓練營，幸運的走到完成十堂課的訓練，深深發現這不只是一根浮木，還是一台充滿菁英高手的歡樂高速列車。

最專業訓練營教練群：Luminous Track Club

總教練賴孟昕，以及助教楊智宇、黃羿熹 

授課計畫

  • 1-4週 基礎結構建立期：以建立基礎有氧架構及身體結構為重點，提升馬拉松專項有氧能力及跑步技術建構並建立訓練觀念  
  • 5-7週 進展期：增加10公里-半馬的專項速度能力，協助跑者提升速耐力，進而提升長距離配速表現 
  • 7-10週 巔峰期/比賽減量期：調整身體結構，強調恢復，幫助跑者在賽前擁有最佳的身體狀態

訓練初期的重點，最讓大家意外是從暖身做操開始，教練手把手教我們好好站、好好做好每一個身體動作，甚至是好好走路! 據菁英同學表示在上過其他跑團，從來沒有這麼認真看待身體姿勢的訓練，第1.2堂課教練群大半時間在逐一調整學員姿勢，之後每一堂熱身暖跑後，也不厭其煩反覆的幫大家調整，並時時提醒著我們注意動作的重要；對於身體協調性甚差的我，真的也是在這兩個月中，透過提醒自己和身體記憶，逐漸緩慢的感受跑姿的進步。記得後期某一堂課，我問智宇教練有沒有看出跑姿的不同，「好很多了! 你現在不會再像以前一樣'坐著跑'。」突然被點醒的我，仔細回想的確之前跑的不帥就算了，坐著跑的重心不對，跑沒跑相不會跑好之外，還只會讓自己受傷，真的是靠教練拯救了自己的膝蓋和健康！

我練故我在 用你的屁故夾住髖

開訓後依照跑步能力分被分派在C組，由智宇教練帶跑配速跑間歇。由於以往的跑友們實力相差過大，雖然說是一起練，但其實總是在河堤暖身後就看不到同伴車尾燈，這下終於有機會跟著相似程度的朋友們跑，看著教練的動作邊調整自己，跟著同學的配速也督促著自己，到底什麼叫肚子用力又該怎麼固定核心夾住髖，這些道理真的就是要跑啊跑才能抓到的感覺，真的是太神奇了！

偶有太過吃力的狀況，教練還會隨時減量或任由我跳車(不然他又能怎麼樣呢XD)，本來以為是什麼恐怖魔鬼訓練營，結果沒這回事之外，每堂課還有運筆同仁和傷兵同學在場邊幫忙拍美照，記錄跑過風中雨中太陽下的我們身影，每每被A、B組超車時也會有此起彼落的加油聲，課後相約吃早餐聊訓練越野聊吃膠的各種聊，更是超級歡樂的重要課後輔導。(雖然我也只跟過一次就是，但真的隔著螢幕都能感受一起吃早餐大家的歡樂!)

周周倒數課表公布 日日回報交數據

課後教練群透過社團分組公布課表，學員每日回文交功課後，教練還會認真看再提供練習建議；起初也想著就是照表操課回報，後來發現大家都像是日記般除了留下紀錄，也以文字記錄當天練習狀態，到了訓練營的尾聲，回去再看到這些努力過的足跡，真的是一步一腳印內心充滿了成就感。

即將面對台北馬的到來，不管是菁英同學或是如我這般全馬小白，經過十堂課專業的訓練，以及UA大方贊助配備下，無疑都像是吃了一劑大補帖，先不論結果目標，光在訓練中逐步感受進步，學到正確的跑步方法，交到一群志同道合的朋友，已足夠讓幸運搭上這輛列車的我，將心懷感激的繼續跑下去，也希望大家都能在跑步這條路上，找到自己的目標繼續練跑也練心。

最後分享cue拍照就超尷尬的可愛智宇教練&C組同學們，謝謝大家的照顧和女子組們分享各種好買，現在不會再被跑步內衣和各種配備磨的傷痕累累了! 很喜歡聽大家各自在運動領域上的不同涉獵，越野、爬山、三鐵、超馬...各種的自虐有各種的樂趣，讓我們繼續用運動豐富自己的人生吧! 

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馬拉松

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