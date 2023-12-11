跑步小品／跑步第十年 馬拉松教會我的事

真的是考驗十足、全憑實力的一場比賽(2023.3臺北國道馬拉松)

跑步十年，因為沒有追求馬數，因此累計至今只有22場。而今年也只跑了一場《臺北國道馬拉松》，卻是內心考驗最深刻的一場馬拉松。來回同樣的路線跑兩次，超乎想像的虐心，還好有把過去馬拉松教會我的事全給用上，在烈陽烘烤下沒有放棄，最後不僅以3小時44分順利完賽，跑出自己應有的水準，還把PB(Personal Best )往前推進了一分鐘。

今年（2023）對我來說，是個變動很大的一年。因為我從職場這個工作的馬拉松退了下來，暫時回歸家庭照顧生病的父母，改成跑另一條《長照》的馬拉松。不僅體力上需要調適，心境上也需要調適，因為它是一條超過42.195的馬拉松，暫時看不到終點，還有很長很長的路要走(跑)。今年對我來說，也是個跑步相對較辛苦的一年。因為下半年經歷受傷及開刀，9月底才慢慢恢復跑步，身體還在調整適應中。而面對即將到來的期末考(台北馬)，加上照顧及家務事的身心負荷，該如何跑？完全考驗著自己的智慧。我們總是在經歷過一些事之後，才會學會什麼。智慧得靠在生活中慢慢累積，也可以透過跑步被啟發，跑了十年的我至少是這樣覺得。接著就來分享一下，這位老師在2023年又教會我哪些事。

借取別人的經驗，因為你的路別人也跑過(2018.11大阪馬拉松)

你的馬拉松像什麼？

踏進馬拉松的世界後發現，馬拉松像是一把尺。這把尺叫「比較」，跟自己比，總是追求PB(Personal Best)，跟PB過不去。跟别人比，又跟自己過不去。跑步成了另一個競技埸，跑步不難，難的是想要較勁的心，常常忘了自己跑步的初心。這把尺叫「拿捏」，什麼時候該快，什麼時候又該慢；什麼時候該跑，什麼時候又該停下來休息。除了參考別人的經驗之外，最重要的還是自己得下場去跑出經驗，才能在快和慢、動和靜之間找到平衡。跑步這麼多年，才發現要跑的好、跑的長久、跑的快樂，處處都需要智慧！

跑一場屬於自己的馬拉松

最近人工智慧(AI)很紅，然而對我而言，人工智慧沒有那麼迫切，我更需要的是「人生智慧」。如果職場是一場場的馬拉松，工作一年好比跑完一場。那麼，今年我已經完成了25場馬拉松。雖然不是每一場都表現的很好，還好有幾場表現算是可以記錄下來的那種精彩。如今，剛好因為照顧家人而揮別職場賽道，除了短暫休息，我想之後不會再有朝九晚五的馬拉松了。接下來迎接我的跑場，不為別人，只為自己而跑。

每個人生都有一個專屬的號碼布，等著你去寫故事(/2023渣打台北馬拉松)

跑步持續進步的關鍵是什麼？那就是不受傷

日本最強市民跑者川內優輝，是我最欣賞的馬拉松跑者之一。經常有小學生問他：「怎麼做才能愈跑愈快？」他的回答是：「不受傷且愉快地持續練習。」其實，人們無法持續習的原因很多，從心理層面到跑步受傷都是原因。然而，當我們在面臨這些狀況時，如何自我調整讓自己持續跑下去，是一門很大的學問，這也是川內優輝<厲害的地方。我很認同川內優輝的跑步哲學，這十年來能夠一直進步，也是因為沒有太多的受傷，才能持續性的跑步和訓練；不被受傷所干擾(身體)及困擾(心理)，也才能讓跑步的愉快體驗一直累積，一直持續下去！

不受傷才能盡情的享受每一場賽事(2014~2023渣打台北馬拉松)

什麼視角的馬拉松是最美的

對日本初次的印象，是2007年第一次去日本《上野公園》賞樱花，然後在2011年第二次旅遊日本，在北海道留下美麗的回憶。只是這兩次都只是旅遊没有跑步。相隔5年後，因為幸運抽中了2016年的《東京馬拉松》，再度踏上日本。不同的是，這一次是為了馬拉松而來，比賽後則規劃了旅遊行程。這樣又有跑步又有旅遊的搭配非常特別，也讓我從此愛上一邊跑步一邊旅遊，開啟用雙腳探索城市的「跑旅」。而這樣的馬拉松既有運動、又可以體驗當地的人文風情、又有美食、又有探險，對我來說是最美的視角。

跟著馬拉松去旅行(2018.10金澤馬拉松)

不要放棄希望，因為它是無窮的

最近很多身邊的跑友都因為受傷而大受困擾，甚至有些人還興起放棄的念頭，從此不想要再跑步。而發生在我身上的困擾，則是月跑量已經比去年同期少了一半以上，居然在今年5月第一次左腳足底筋膜炎。加上8月住院開刀後休跑了一個月，重新練跑卻怎麼也跑不起來，有一段時間對跑步產生了很大的失望。 馬丁。路德。金曾經說過：「我們可以接受失望，因為它是有限的，但我們永遠不能放棄希望，因為它是無窮的。」人生不會一直都是順風順水，也不會一直都是狂風暴雨。當我們踫到這些令人困擾的事，會失望、會想放棄都是正常的，人可以失望、可以失意，但千萬不要失志。不要一直想著壞事，試著想一下帶著一點希望的事，或許情況就會有所不同了。」

我們都是在搖擺不定中繼續前進

想要出門跑步、還是今天休息一天，想要努力、還是偷懶一下，想要進步、還是這樣就好。在跑步的過程中總是充滿著遙擺不定的心情。大迫傑在《決戰前：大迫傑東奧訓練紀事》中提到：「我覺得搖擺不定也沒關係。失敗也無所謂。你選擇的路不可能每一條都正確，因為人一定會碰到失敗啊！我今後的日子也會持續搖擺不定。」這句話講的真好。其實在我們的工作及生活中，也經常上演這樣的劇情。我覺得搖擺不定是人性，最重要的是在搖擺不定的情況下我們仍然選擇前進。跑步即使只是一點小小的進步都是值得高興的事，因為有前進代表是有進展的。不管是跑步還是你的人生。期許我們都能在搖擺不定中繼續向前。

人生總是在遙擺不定中前行(2023.2觀音山愛心圖形團練)

想快就快，想不快就不快，這才叫帥

我常常跟身邊的朋友分享，跑步了一段時間，如果想要跑的更愉快，想要輕鬆的跑完一場42.195的馬拉松，那麼心肺、肌力、肌耐力、速度都要有所進步，不能一直原地踏步。原因無他，就是讓自己變強。而變强的目的不是為了追PB，而是可以更快樂、更輕鬆寫意的享受每一次的42.195公里。更重要的是變强之後，你就可以在限時7個小時的馬拉松中輕鬆完賽。想快就快，想停下來拍照、想多吃一點補給，或者想和沿途加油的民眾來個擊掌，或者駐足一下欣賞個表演(國外馬福利)，都可以隨心所欲。你也可以比較沒有壓力的跑一場限時6小時(如京都馬、富士山河口湖馬)，或者是5個半小時(如台北馬)的馬拉松。更可以進一步跑更高難度的比賽，例如5個小時的首爾馬、4個小時的國道馬。只要讓自己變强，任何一場賽事都可以参加，想怎麼跑就怎麼跑。在攝影鏡頭前也不用事前做表情管理，每一張照片都會很帥，一路上都會很帥。

(希望每一場馬拉松都能夠駕馭，都能夠隨心所欲的跑)

在一些小事上當個英雄今年是第二次参加公益路跑，擔任星兒的陪跑員。陪跑距離三公里，雖然對於已經跑過馬拉松的我是個很短的距離，但是對於大部份的星兒及家長來說，卻是他們人生一段很長的距離，長的並不是3公里這個數字，而是從一開始接受到最後實際跨出來的那一步距離。原來在跑步這條路上可以幫助到人，做一件輕而易舉的小事也可以助人為樂。原來在我們這些馬拉松跑者眼中微不足道的三公里，卻是星兒過去遙不可及的距離。有人問我：「當星兒的陪跑員需要很會跑嗎？」我的回答是：「你不用很會跑，只要需要陪伴就好。」一起來當陪跑員，一起在一些小事上當個英雄。

透過跑步成就自己也成就別人(2023.11渣打台北馬拉松)

感謝馬拉松，每一年都讓我有新的領悟，持續教會我這麼多事。期許自己在跑步這條路上繼續修鍊，把跑步、工作和生活，都能平衡的很好，跑的健康、跑的快樂、跑的更自在。

跑出你喜歡的樣子(2023.2觀音山愛心圖形團練)

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