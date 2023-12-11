訓練心得／UA_X運筆_疾速菁英訓練營 有效運用核心力量

今天來聊聊UNDER_ARMOUR_X運筆_疾速菁英突破PB訓練營10月4日第一週開訓在板橋第一運動場，教練非常細心的教導每個姿勢，並協助修正每個人的動作，直到正確為止，這是我對這個訓練營的印象深刻的地方，要求細節，因為一場半馬路跑下來單手或腳的動作可能就要重複1萬次，若動作正確到位，有效運用核心的力量是能達到力量有效運用而不是反向消耗了。

從開訓時教練針對我的動作，不只是靜態就連動態部分也是不斷的提醒與修正，且針對我們課表所上傳的各項數據都看得很仔細, 教練會詢問實際當下的訓練狀況詢問今天跑課表第1~2km時心律就很高，身體有沒有什麼狀況？是不是太疲勞了？有沒有需要調整的…..等等

有時狀況好，配速或休息時間比教練所指定的還短，教練就會提醒不要讓肌肉過度疲勞，因為肌肉受傷的反應是慢慢累積的，等發現時或有痛感時就是比較嚴重的狀態了，教練對我們這些學員就真的是有如在呵護與訓練真正要比賽的運動員一般，絲毫不會馬虎。也來聊聊受傷這件事，雖然有時總覺得教練很臭屁，沒想到不只能教跑步，對受傷的處理與建議也是有把刷子。

上週因為股四頭肌疼痛就和教練討論後續的訓練與休息的部分，教練就提及在訓練的過程中，輕微拉傷是正常的，簡單來說，就是疲勞累積，訓練就是在破壞結構，使結構増長的更為強壯，這個過程就會造成肌纖維撕裂，那如果長期伸展放鬆按摩不足，反覆的狀況下，撕裂的狀況會稍微嚴重，一些就會超越酸痛變成有感的發炎疼痛，建議其他部位也要進行完整的放鬆伸展，患部可以冰敷然後輕微的按摩，放鬆跟訓練是一樣重要的甚至放鬆要訓練的1.5倍努力。在訓練初期我還蠻認真做訓練後的熱敷放鬆，越到後期就越鬆懈了，感覺自己速度越來越快，身體也還能承受，就輕忽了。還好教練的提醒，也和大家分享。12/9 是訓練營的最後一堂課，收到教練的卡片，就想起這十週的努力與成果，謝謝教練的指導，也謝謝自己完成了訓練。