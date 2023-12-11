臺中城市半程馬拉松打造碳中和路跑 攜手逾1.4萬名跑者響應環保

睽違三年，2023「臺中城市半程馬拉松」回來了！今早由臺中市政府運動局及臺中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「2023臺中城市半程馬拉松」在臺中市政府前廣場鳴槍開跑，包括半馬組(21km)、挑戰組(10km)、休閒組(5km)，共計近1萬4千位跑者參與；「臺中城市半程馬拉松」作為一場自願性碳中和路跑，邀請選手透過跑步與企業一起體現「RUN FOR OUR PLANET」的精神，響應環保永續愛地球，並將選手部分報名費28萬捐予臺中市政府社會局，以「運動做公益的力量」回饋社會。

今年的賽事路線經過臺中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等著名景點，沿途可見大方前衛藝術建築穿梭在成排濃蔭大樹中，寬敞萬坪草地提供人們一處愜意空間，打破大眾對於既有都市規劃的想像，建築、人、大樹和諧共存形塑獨特都市脈絡，完整了臺中城市美學的生態史，沿途豐富補給站提供臺中在地特色小吃等多樣特色美食，活動現場還設有胖卡餐車，讓選手有得跑又有得吃，大飽口福，此次賽事廣受好評，賽後參賽選手更直呼「明年還要來！」。

臺中市黃國榮副市長一早蒞臨現場以熱情洋溢的致詞感謝所有參賽選手的拚勁和對臺中市的支持。盧秀燕市長表示：「這場馬拉松不僅是一場體育盛事，更是城市凝聚力的象徵，感謝所有工作人員和志工的辛勞，同時鼓勵參賽選手在未來的生活中持續追求健康、堅持運動。」

「臺中城市半程馬拉松」做為臺中的指標性路跑賽事，臺中市不動產開發公會致力於透過實際行動建築一個更綠、更健康的地球家園，為響應2050淨零排放，公會將執行自願性碳中和，並成為全臺第一個舉辦自願性碳中和路跑的公(工)協會團體，透過支持在剛果雨林的碳權專案來實踐綠行動，該專案使瀕危動物受到保護、復育上萬公頃的森林，同時也讓在地社區能夠提升醫療、用水品質和教育水平，通過本次自願性碳中和路跑的活動，能夠讓社會一同來積極響應對抗氣候變遷、深化自然環境與生物多樣性的意識，一起達成2050淨零排放的目標。

臺中市不動產開發公會理事長林正雄表示，作為這個充滿活力城市的一份子，我們深感榮幸，也感到責任重大。近年來，臺中市的不動產市場蓬勃發展，各種創新的開發項目如雨後春筍般冒出，城市面貌不斷焕然一新，這些成就的背後，是不動產業者與政府、社區各界攜手合作、共同努力的成果，特別感謝今日來參與的參賽選手，我們將竭誠回報社會，回饋給大家更美好的生活品質，共創臺中市更加繁榮、宜居的未來。

臺中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說：非常榮幸能與各位一同參與今天這場精彩的路跑活動，並在參與路跑活動的同時響應「環保愛地球」，跑向綠生活與綠環境，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋皆採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明皆無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為地球盡一份心力。深深感受到大家對運動的熱情與活力，感謝臺中市政府、各方贊助單位與選手用行動支持「2023臺中城市半程馬拉松」攜手打造活力健康的城市風貌。