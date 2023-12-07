2024嘉義星光饗宴路跑 歡迎來到黑松大飯店

幾年前在Hank教練的跑班時，Hank特別邀請了Arsh教練為我們上一堂肌力課，我還記得那一天是在北田300場，一見到Arsh教練，大夥兒忍不住竊竊私語：教練怎麼那麼瘦啊，那纖細的身材真是令人羨慕！接著Arsh透過動作展現了她驚人的肌力，動作之標準令人讚嘆！課程結束後我們都對美力的Arsh教練留下深刻的印象…。瀏覽Arsh教練的FB和IG，很快會成為她的粉絲，因為不論是壺鈴、垂鈴、槓鈴、深蹲…，她專注的眼神和極其精準的肢體動作都讓人看得目不轉睛，嚮往能跟她一樣，但～這位肌力教練不但是自學而成，居然曾經是個泡芙人啊

2023-12-05 09:27