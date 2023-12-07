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2024嘉義星光饗宴路跑 歡迎來到黑松大飯店

運動筆記／ 李栯漳

嘉義市、有好事~歡迎來到黑松大飯店。你還記得吃辦桌，喝黑松與香吉士，划酒拳的回憶與歡聲笑語嗎?現在活動咖地方經典特色賽事要復刻50~70年代吃辦桌的場景。

2024嘉義星光饗宴路跑https://www.eventpal.com.tw/Starlight.html

除了規劃暑假第一天6/29的黃昏讓大家歡慶放暑假，同時把嘉義市最神秘的小天母賽道首次公開給全國跑友，更是將5、6年級生最有記憶的吃辦桌場景獻給所有對於吃辦桌有回憶的跑友。

如果您好久沒有跟家人、跑友坐下來好好吃頓飯如果您從未體驗在星光下吃辦桌的樂趣那麼，歡迎帶著家人朋友穿越時空來到2024嘉義星光饗宴路跑體驗早年台灣道地的人情味。

PS：礙於辦桌場地的限制，報名人數有限，要吃辦桌，報名手速要快！

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路跑

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