賽前情報／臺中城市半程馬拉松 半馬200列車配速計劃
台中，人文薈萃/美食雲集/生氣蓬勃的城市，總有著適合跑步的好天氣。本次參與的跑團非常多，獎金也很誘人，肯定有不少高手參賽，如果你半馬最佳成績還遲遲沒有破2，在此氛圍下超適合一舉達標。
2小時配速團隊：速哥/小茹/Elisha(粉絲們請尖叫!!!!
賽事路線
補站共9個，過站不停，請每站都進每站都補，每站抓6秒補給時間。
配速策略
從路線標高圖來看，剛起跑會是略為緩降的賽道，剛好起跑時腎上腺素充滿可以搶速度，接下來到中間點之後會一路緩升，2小時的配速均速約落在5'30'- 5'40'之間 ，但因為有9個水站，每站都進一定要每站都補給，進站不停留抓約6秒時間，預計整體配速時間如下：
里程(含進站)
預定配速
分段時間
累積時間
注意事項
2.5k
5'40'
14:16
0:14:16
人多、穩跑不推擠
5k
5'35'
14:04
0:28:20
沒有回頭路 一路往前推進
7.5k
5'30'
13:51
0:42:11
穩定配速
10k
5'30'
13:51
0:56:02
補給 調整跑姿
12.5k
5'35'
14:04
1:10:06
調整呼吸順順跑
15k
5'30'
13:51
1:23:57
維持配速
17.5k
5'35'
14:04
1:38:01
維持配速 推進不急躁
20k
5'30'
13:51
1:51:52
左轉市政北三路後發動最後衝刺
終點
5'30'
06:03
1:57:55
有餘力的 開到底就對了!
配速列車預留兩分鐘的時間終點，列車上可來來去去隨性跟車，目標破2的跑者，請安心搭乘，目標跑贏列車長的人，歡迎最後不留情面開出去~~~~~一起歡樂跑步，輕鬆達標，運動筆記陪你破PB!!P.S.賽道丈量如有距離上的誤差，將視情況進行配速調整，一樣準點進站，在2023/12/10早上5:30的9又4分之3月台搭乘。
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