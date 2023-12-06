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賽前情報／臺中城市半程馬拉松 半馬200列車配速計劃

運動筆記／ 王小茹

台中，人文薈萃/美食雲集/生氣蓬勃的城市，總有著適合跑步的好天氣。本次參與的跑團非常多，獎金也很誘人，肯定有不少高手參賽，如果你半馬最佳成績還遲遲沒有破2，在此氛圍下超適合一舉達標。

2小時配速團隊：速哥/小茹/Elisha(粉絲們請尖叫!!!!

賽事路線

補站共9個，過站不停，請每站都進每站都補，每站抓6秒補給時間。

配速策略

從路線標高圖來看，剛起跑會是略為緩降的賽道，剛好起跑時腎上腺素充滿可以搶速度，接下來到中間點之後會一路緩升，2小時的配速均速約落在5'30'- 5'40'之間 ，但因為有9個水站，每站都進一定要每站都補給，進站不停留抓約6秒時間，預計整體配速時間如下：

里程(含進站)

預定配速

分段時間

累積時間

注意事項

2.5k

5'40'

14:16

0:14:16

人多、穩跑不推擠

5k

5'35'

14:04

0:28:20

沒有回頭路 一路往前推進

7.5k

5'30'

13:51

0:42:11

穩定配速

10k

5'30'

13:51

0:56:02

補給 調整跑姿

12.5k

5'35'

14:04

1:10:06

調整呼吸順順跑

15k

5'30'

13:51

1:23:57

維持配速

17.5k

5'35'

14:04

1:38:01

維持配速 推進不急躁

20k

5'30'

13:51

1:51:52

左轉市政北三路後發動最後衝刺

終點

5'30'

06:03

1:57:55

有餘力的 開到底就對了!

配速列車預留兩分鐘的時間終點，列車上可來來去去隨性跟車，目標破2的跑者，請安心搭乘，目標跑贏列車長的人，歡迎最後不留情面開出去~~~~~一起歡樂跑步，輕鬆達標，運動筆記陪你破PB!!P.S.賽道丈量如有距離上的誤差，將視情況進行配速調整，一樣準點進站，在2023/12/10早上5:30的9又4分之3月台搭乘。

馬拉松

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