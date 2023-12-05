賽事心得／Formosa Trail 2023 半百人生、在40K落葉林間跨越

CPB~最柔軟的地毯和溫暖陽光

跌倒了、心傷了，休息一下、整理一下，我會更專注、更謙卑跑回賽道和終點。然後，跨越再出發。2023.11.25參加跑山獸主辦的Formosa Trail ，賽事於星期六清晨展開，星期五一早南下，吃過家鄉美味北門口肉圓和龍髓湯後，下午來到埔里會場緣溪行森林營地領取物資。

起跑～在微光中鑽入林間的精靈

福爾摩沙是以南投埔里山間為賽道，賽事分104/75/40/16/8K五個組別，我參加40K，早上5:30出發。4:40開車抵達會場，氣溫很低、滿天星星。幾經考慮後，穿上背心、戴上袖套，帶上頭燈、輕薄風衣和補給。不久，起跑點氣氛一變，從熱鬧來到寧靜，跑友們看著手錶，聽著大會數著10.9.8…..3.2.1。一群人劃破黑夜，彷彿精靈般沿著河岸，頂著微弱的光鑽入森林。

4K~一片鼓動的腳步聲

天漸漸亮，爬坡陡升時間漫長，在土徑中一步一腳印的推升累積里程。靜瑟的森林瞬間充滿生氣，一片鼓動的腳步聲。爬升要從500m一路來到1600m。路況還算可以，提醒著自己，按照節奏上坡，偶爾看著手錶，控制心跳在150以內。一坡未平一坡起，有點喘、有點累。有時抬起頭，欣賞林間布條和美景；有時低著頭，循著前面跑者的踏點，一步步的往上。10K來到賽道最高點—舊武界越山後，一路沿著原始山徑往下，來到山林中的茶園。山巒秀麗，拿出手機拍下這片美景，就抵達第一檢查站(CPA)。

CPA～大口呼吸的幸福時光

初冬艷陽，一邊吃著小玉西瓜、喝著沙士，一邊看著週遭雄偉的山岳。回想2013年初次TRAIL RUN，在暖東峽谷發現不是山路版的路跑，而是轉身進入山林，感受那一片山道林徑間的寂靜，在心曠神怡中與自己對話，這放逐自己，用身心去感受的魅力，深深吸引著我。之後十年，工作漸趨忙碌，小孩慢慢長大，雖偶爾和三五好友，在山林間漫走，卻一直無緣投入賽事。今年，小孩去高雄就學，就來朝聖參加40K組的賽事吧！報名參賽後，假日時光就在台北、宜蘭的周遭山林出沒，陽明山、抹茶山、外澳、觀音山、軍艦岩、南港山，還有我的前後花園，仙跡岩、貓空山區…等，都是我的練習場。8月，跑友捎來信息，多年好友南天樂跑的泰山兄，在睡夢中跑向天國。泰山兄事業重心在檳城，和我在2012年太魯閣馬拉松相識相知。那一年台北馬，他和幾十位檳城跑友組團參賽，我和女兒一起接待他們。

後來，經常連絡一起參加賽事，更一起跑了2013年暖東峽谷的初越野。9月，在安寧病房陪伴母親最後的時光，伴著她無痛無礙，伴著她淚水滿襟。這才發現，原來大口呼吸是最幸福的時光。

離開CPA穿入林徑，腳下土壤變得柔軟，是針葉松果鋪滿地的地毯。陽光從林間照入，是一段溫暖的時光。19K後走在山徑邊坡，是樹根旁刨出的土徑，有限的踏點，陡上陡下的地形，小心翼翼拉著輔助繩索，前後都沒有任何跑者，是我一個人的森林。內心深層有一絲的恐懼，但只能一步步的跨越障礙，謹慎小心的走下去。終於穿出林徑，遇見一片廣大的茶園，到達了第二檢查站(CPB)。

終點~平安是跨越的唯一賽道

CPB往回來到森林，身心有點耗弱，精神有些無法集中。二個月的心傷，一個月的停跑，在這場賽事的末段應證出來。27K處晃神小滑，跌落在滿地枯葉中。停下來，讓後面的日本跑者超車，吃個能量焦，咬幾口CPB帶上的三明治，提醒自己專注、專注、再專注。慢慢跑，平安是跨越的唯一賽道。30K來到了橫屏山林道，連續約6公里、下坡8~900m，從泥巴小路，碎石路來到水泥路。看到陽光，來到柏油路，停下來喝點水，走著、想著這一年和這場賽事。中午12:22，經過6個多小時的歷程，回到終點向賽道致敬後，心靈上、心情上有難以言語的輕鬆。

跨越～跌倒了謙卑的再出發

走過、跑過，都是人生最美好的風景。有時跌倒了、心傷了，休息一下、整理一下，我會更專注、更謙卑跑回賽道和終點。然後，跨越再出發。2023.12.03 Kumo