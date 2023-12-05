賽事心得／看見Taiwan路跑 2023最後一場活動給我滿滿的回憶

提醒過自己一百遍的，在鳴槍那瞬間總是忘記得一乾二淨，在不喘又好不容易康復的地方都最完美的情況下，前五公里根本有如天堂，還覺得，哇噻！我這狀態很好呀，還能在這速度多美妙。

好景不常😖，直到第13公里由胸口的側腹痛開始往下延伸，🤏我就這樣掐緊側胸肌肉一路往前，倒數第二個水站，在完全喘不過氣的情況停下來喝口水，休息一下。肌貼的地方掉落，搔的我大腿一路癢，姑且一拔把它們全部拔掉，沒想到這一拔問題就開始跑出來了，是心理作用對吧？對吧？對吧？這下只能這樣調整心情了🤦🏻‍♀️

沒多久後側腹情況持續發生，加上襪子我想應該是沒用熊寶貝柔軟精，有如石子在腳底板摩擦不停，🏁直到進終點😮‍💨我想就是缺乏參加活動的經驗，畢竟這跟平常跑步的氛圍不同，晚上側邊胸口疼痛，我其實沒有意識到是今天掐得太大力導致，看了一下竟然還有點小瘀青🤣，先生此時已經看著我一臉無言了🤷🏻‍♂️跑完了～不管狀況好壞沒理由概括承受，一次次的問題都不太一樣（啊我就是問題製造機咩，🎮想想就好像玩電動遊戲打怪升級一樣，🆙打贏了升級，😈打不贏經驗值也會增加，✴️重點明白每一次都是為了自己而戰，學習著遇到各種不同的狀況的處理方式，謝謝2023年跑步帶給我滿滿的回憶🫶🏻 期待著每一次更好的自己☺️

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