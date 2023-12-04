北港媽祖盃全國馬拉松 12月2日全民｢瘋媽祖｣鳴槍起跑！

↑12月2日，萬人齊聚在雲林北港牛墟，感受媽祖滿滿的愛，一起為了愛而跑。

今年結合台灣傳統在地信仰的「Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松」在 12 月 2 日開跑。而有別以往，今年的品牌 Logo 與視覺設計則帶來嶄新氣象，邀請華裔設計師 Daniel Wong 操刀，除了為賽事賦予英文名稱，更為賽事活動定位為一個以「愛」為出發點的路跑賽事，希望每個參與者都能感受到媽祖的守護和關懷，並以自己的力量尋求愛的溫暖和懷抱。

今年的媽祖盃不僅有萬人熱血奔馳，更有知名華裔設計師Daniel Wong、藝人兼活動大使小豬黃沐妍、藝人狄鶯、以及TRASH吉他手頤原加盟做為不同組別的領跑員，為現場觀眾帶來了一場極具音樂與藝術風采的視聽盛宴。Daniel Wong以其獨特的視覺設計風格，為整個活動現場注入了時尚與藝術的元素，TRASH吉他手頤原更是在活動現場獻唱了由其創作的主題曲「瘋媽祖」，將整個現場推向高潮，他的激情演唱鼓舞了參賽者們，讓大家更深刻感受到媽祖的祝福和愛，全場觀眾也隨著音樂的節奏舞動，為這場馬拉松注入了更多動感與活力，同時享受到音樂和運動的完美融合。

北港媽祖盃全國馬拉松的主題曲-「瘋媽祖」宣傳 MV:

https://www.youtube.com/watch?v=ko1SRkmyfZ4&list=RDko1SRkmyfZ4&index=1

↑2023北港媽祖盃全國馬拉松超豐富完賽禮包大公開！希望給參賽者比賽的意義和情感帶回家。

超值禮包大公開北港媽祖盃全國馬拉松推出賽事期間獨家限定的「祈福手環」，此手環總共有四個顏色（紅色代表人緣桃花、黃色代表財富、綠色代表事業、藍色代表健康），只送不賣、專屬提供參與的跑者。只要報名不同的里程數，即可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，5K可獲得一個、10K可獲得二個、21K可獲得三個、42K可獲得四個，祈福手環將使北港媽祖盃全國馬拉松變得更加特別和具有意義。它不僅將參賽者與媽祖的信仰連結在一起，賽事也特別與台灣大車隊聯手合作賽事專屬「祈福專車」，將祈福手環概念延伸成四款不同意義的祈福專車，藉著祈福專車帶來的力量，為比賽注入額外的活力，每輛專車都將根據手環顏色所代表的意涵進行精心設計，也讓搭車的乘客能感受到媽祖滿滿的祝福。

↑台灣大車隊多元計程車｢祈福專車｣以紅色手環所代表｢人緣桃花｣作為設計，結合今年賽事主軸｢為愛而跑｣圖案，加在標誌性閃電車貼內，希望給乘客帶來好運祝福。

2023 年賽事朝天宮獨家「祈福手環」

北港朝天宮媽祖也要送給跑者們滿滿的祝福，特別設計期間限定的獨家「祈福手環」，僅為參與跑者送上、別具紀念意義，每款手環上都刻有朝天宮的標誌，這象徵著媽祖的保佑和祝福，為參賽者帶來好運。共有四種顏色(綠色:事業/藍色:健康/紅色:人緣桃花/黃色:財富) ，報名不同的里程數， 可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，每一種顏色都代表了不同的愛與祝福。

圖為期間限定的獨家「祈福手環」，僅為參與跑者送上、別具紀念意義。共有四種顏色(綠色:事業/藍色:健康/紅色:人緣桃花/黃色:財富)

朝天宮經典護身符 X 「圓滿兔」：創新的獎牌設計

將護身符的經典與創意融合的「圓滿兔獎牌」，將是一份獨特的珍藏紀念。在這尊傳承千年的經典護身符上搭配圓滿兔的設計，象徵著幸福與圓滿的吉祥寓意。翻轉獎牌，背面設計將展現朝天宮的獨特標誌，配合著華麗的藝術圖案，呈現出媽祖的神聖氛圍。濃縮千年文化的象徵，代表著朝天宮對信仰的高度尊崇，以及對參賽者的祝福與庇佑。

圖為 2023 北港媽祖盃馬拉松完賽獎牌，寓意媽祖對參賽者滿滿的愛和祝福。

感謝今年賽事由: 浪Live(旭瑞文化傳媒股份有限公司)、雲嘉南科技股份有限公司、寶島眼鏡、合作金庫商業銀行股份有限公司、pulsarpump (脈衝星鐵支路有限公司)、新光鋼鐵股份有限公司、新樺鋼鐵股份有限公司、日興堂囍餅、55688、台灣大車隊、愛鄰快送(台灣大車隊股份有限公司)、優源好食股份有限公司、巴部農鹼性礦泉水(帝大生醫有限公司)、GA黃金甲(瑞氏生技股份有限公司)、乖乖股份有限公司、元進莊(元進莊企業股份有限公司)、Hoya 弘陽生技(Hoya 弘陽生技股份有限公司)、蜜蜂工坊(保證責任雲林縣土庫合作農場)、Mother Mother、愛之味(愛之味股份有限公司)、統一大補帖（統一企業股份有限公司）、痞客邦(PIXNET痞客邦優像數位媒體科技股份有限公司)、IBUS(IBUS台灣愛巴士交通聯盟)、天明製藥股份有限公司、家樂福股份有限公司北港分公司、美莊股份有限公司、長青連鎖藥房、OATLY燕麥奶、Yassart Labs、日香珍囍餅、母子鱷魚(龍峰開發有限公司)、大會指定物流新竹物流、口湖承龍海產行、Daniel Wong、too cool for school等企業品牌，一起熱情散播愛的力量，使賽事更加精彩！