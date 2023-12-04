賽事心得／看見台灣路跑活動 很開心兒子順利完成初10k

今天陪恆寬參加“看見台灣路跑”活動，很驚訝兒子會主動找我參加路跑，雖然之前他曾參加過親子的5k.平時沒在跑步，突然想挑戰10k，我當然義不容辭，不過（媽媽）我跑半馬，請爸爸陪他跑，相約終點見！

清晨4：30在台北市政府府前廣場集合，天空飄著毛毛雨，還好只是短暫雨，這回不若渣打馬，沒有配速列車，只能靠自己！我把目標訂在均速4：30-4：40之間，希望可以破百，比上次跟百分列車再進步一點點...

起跑不久後發現只剩下眼前零星跑者，後面沒什麼人，再往前一點的高階跑者完賽目標應該低於90分鐘，我幾乎是單獨地跑著，專注呼吸步伐和每公里的時間，別無它想...

進入到大佳河濱公園風很大，跑到後段17-18k左右，看看時間應該可以破百，只要繼續維持穩定的速度，後來過了21.2k心裡覺得有點納悶，終點怎麼還沒到，難道自己估錯時間...

再跑一會兒後，終於看到終點，開始加快腳步奔跑...顧不及看看板時間！跑完後聽到旁邊的大哥說，這次的距離怎麼是22k，害他提前1k加速，補水站要自己開水，很浪費時間，他補1次就不補了...

我看看手錶和手機，這場半馬實際距離在21.8-21.9k，我剛好跑100分鐘，均速約4：36.手機慢了30秒按記錄，這場確實比標準半馬距離長了些許，所以自己獨跑其實比上次搭百分列車再進步一點！

但最開心莫過於看到孩子順利完賽，在終點等我！

今天順利“撿到”女子第三名，看到得獎跑者大部分都有參加跑團或跑步課程訓練，滿羨慕的，有一群人可以一起努力！

但每個人的生活際遇不同，我仍會在苗栗繼續努力晨跑，有美麗自然的山景田野相伴也很棒！跑齡3年，已年過40，能堅定努力的步伐，也該給自己一個肯定！

明年的萬金石是我的初馬，要繼續為順利完賽以及看見美好的台灣與自己而努力！