楓半馬趕不上接駁車 171人退費

2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬昨吸引國內外約5500名跑者參與，卻傳出多名跑者趕不上接駁車延後開跑，市府體育局表示，因更改路線可能導致跑者停車等交通不便，以致錯過接駁車，除加派3輛遊覽車接送，另將主動聯繫受影響的171人完成退費。

體育局長許彥輝說，過去楓半馬的半程馬拉松組（21K），路線要跑上石門水庫壩頂，導致許多國內外跑者不願參加，今年特別調整路線，改為都在平地跑，沿路均實施車輛交通管制，有一邊路旁禁止停車，部分跑者可能不熟悉新路線，尋找停車位時間增加，最後一班接駁車6點開走後才抵達接駁點，錯過6點30分準時開跑時間。

石門水庫楓半馬另有路跑組（10K）和休閒組（5K），昨有許多跑者因趕不上接駁車無法準時開跑，抱怨連連，體育局接獲反映，加派遊覽車接駁，大會並統計10與21公里組6時50分出發者約171人，將主動退費。

許彥輝說，賽前公告免費接駁車及交管時間訊息，沿途有路標指引，對仍造成跑者遲到感到抱歉，將主動聯繫退費，未來會加強宣導；市府推動「大龍門計畫」整合運動和觀光資源，石門水庫楓半馬為系列活動之一，今年參加人數雖維持往年水準，但為符合國際潮流和跑者所需，新路線傾向維持不變。

桃園市長張善政昨出席活動時表示，石門水庫楓半馬是桃園年度招牌馬拉松賽事，歡迎民眾來運動健身，同時飽覽水庫好風光。