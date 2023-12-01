礁溪溫泉馬拉松大會手冊重點懶人包 實用必看！

全台最美最好跑的平地溫泉馬拉松「2023礁溪溫泉馬拉松」，將於12 月 2 日礁溪國小開跑啦！主打「平地溫泉 永續旅遊」，已進入最後倒數階段，選手們都準備好了嗎？本屆由「日籍萌系長跑女神」島田千緩與在地的「前排球國手」張怡潔擔任台日雙代言人，將出席活動一同領跑出發喲！賽前為保障選手們的權益，務必先詳閱大會手冊喔！

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選手們首先最重要的是牢記參賽組別的「起跑時間」，若對周邊交通不熟悉者，建議盡早至會場準備，避免趕不及出發而影響權益喔！若有衣物保管服務需求者，請留意5:20開放寄物、12:00領取截止，起跑前可能會有排隊人潮，請納入考量喔！

大會為每位參賽選手製作光榮影音，留存選手挑戰成功影像記錄，只要使用大會免費提供之即時成績查詢系統 ( 使用方法詳見報名網站上方 " 即時成績查詢 " 頁籤 )，人人皆可觀賞及下載。選手若有代跑、一人帶二個晶片等違規情事，很容易就會被人發現、檢舉，若有進入敘獎名單，大會將依光榮影音內容作為佐證，取消選手成績，追回獎盃、獎品，並公佈違規者姓名及影片內容。若選手因違禁事項造成大會損失，大會有權求償產生之費用與損失。

本屆除了全馬、半馬的總排名與分組排名頒發獎盃外，還有賽事創意特殊獎「全馬爬坡王」、「半馬衝刺王」以及今年增設超慢跑組的「超慢跑王」、「BB獎」。若沒有獲得也還有人人都有的「完賽獎」，選手記得把握於規定時間內（全馬於 6.5 小時、半馬組 4 小時、健跑組 2 小時、親子組/超慢跑組 1 小時）完賽喔！至完賽禮區領取並劃記號於號碼布，離開完賽禮區之未劃記領取完賽禮之號碼布，需持完賽證書始得領取完賽禮。

礁溪馬使用專業運動晶片計時系統處理選手成績，使用方法參考如上圖，請正確配戴晶片，如因配戴不當，造成感應不良影響成績，大會恕不負責。※特別提醒※檢錄以晶片地墊感應取代人工劃記，未通過起跑地墊及提早起跑者成績無效。鳴槍起跑10分鐘後，晶片地墊感應設備將移除，超過起跑時間10分鐘後出發者，為安全考量，大會有權限制其出發及不予計算成績

大會位於補給站-W9清松果宿站設有關門點，關門時間為10:30；而終點關門則為中午12:30，如未能在此時間返回終點者，請接受裁判指示乘坐回收車返回會場，失格者裁判將立即取下選手晶片，確保避免干擾終點計時名次成績。

切記「號碼布」在賽道上有重要的識別作用，務必記得攜帶並別在正確位置上，衣保寄物、完賽獎牌、紀念品與完賽餐點的領取通通都需要憑號碼布，抽獎領獎也是喔！還有12/1-12/3期間憑號碼布享「湯圍風呂」免費一次盥洗與泡湯，別錯過賽事特色好康。

最後，場地配置圖必看啊～有寄物需求的選手請先規劃好出發前的動線喔！賽前抽獎與現場抽獎得獎者皆於7:00-13:00(逾時不候)至會場「抽獎品領取區」取獎，快速查詢是否中獎>> https://irunner.biji.co/track/1302/winners

近日天候又開始轉濕冷，請選手勤練之餘，要好好穩定身體的最佳狀態，迎向期待已久的2023礁溪溫泉馬拉松，12/2(六)我們不見不散。

2023礁溪溫泉馬拉松：https://irunner.biji.co/jiaoxihotspring2023

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責任編輯：Yuli