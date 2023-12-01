睽違17年臺北再迎 24 小時世錦賽 男女世界紀錄保持人都來了

IAU 24小時世界錦標賽，世界級菁英將在臺北開跑。 (圖片來源 : Chun Chao)

兩年舉辦一次的國際超馬總會 IAU 24 小時世界錦標賽，今年即將在 12 月 1日上午十點起於 臺北大佳河濱公園 開跑，報名國家創新高，共有超過四十個國家，三百多名選手參賽，其中包含男子世界紀錄保持人立陶宛籍的 Aleksandr Sorokin 和女子世界紀錄保持人美國籍的 Camille Herron 均入選國家代表隊來台參賽。儘管因全球疫情而停辦一屆，但期間 24 小時高手輩出，這場選手們準備了四年的世錦賽，戰況精彩可期。

上一次由台灣舉辦超馬 24 小時世錦賽是在 2006 年，當時是由日本 關家良一 (272.936km) 與 稻垣壽美惠 (237.144km) 奪下男女子優勝，並帶走男子團體金牌、女子團體銀牌的成績。睽違十七年之久，超馬 24 小時世錦賽再次回到台灣台北辦理，今年世界錦標賽由臺北市政府體育局和超馬協會共同申辦成功；由於台灣東吳超馬金牌賽事已舉辦 20 屆，國際超馬總會肯定台灣超馬辦理賽事的技術能力，因此順利獲得主辦權。

備受關注的女子世界紀錄保持人 Camille Harron，本次也將代表美國出賽。 (圖片來源 : Chun Chao)

本屆報名國家從靠近台灣的日本、韓國，到相當遙遠的北歐、維德角與阿根廷，各國都派出好手來台共襄盛舉；儘管超馬運動盛行於歐洲，但是本次世錦賽，歐美強國皆遠渡重洋，派出最強的代表隊來參賽。參賽選手中，男子組最受矚目的選手為來自 立陶宛的 Aleksandr Sorokin ，去年創下的 24 小時世界紀錄 319.614 公里，遠超過高掛二十五年的 超馬王者 Yiannis Kouros 的紀錄；今年五月他又創下 6 小時 05 分 35 秒的 100 公里世界紀錄，可說是當今世界最強的男子超馬跑者，此次來台不只是要為立陶宛摘下團體金牌，也希望能再次創造個人佳績。

曾創下 24 小時世界紀錄 319.614公里的 Aleksandr Sorokin，堪稱當代最強超馬選手。 (圖片來源 : Chun Chao)

女子組中最受矚目的選手則為來自 美國的 Camille Herron，是唯一一位贏得多項 IAU 世界錦標賽成為三冠王的運動員，擁有多項世界紀錄，包含 50 英里、100 英里、48 小時與 24 小時，他的 24小時紀錄 270.116 公里，許多男跑者都望塵莫及；本次特別訂定了公開組參賽的最低標準，以免影響如Aleksandr Sorokin 與 Camille Herron 一般時速 13 公里以上的高手行進。身為地主國，中華台北國家代表隊也當然派出滿員陣容參與盛會，男子選手部分有陳在琮、吳振南、鄭順元、顏俊偉、張家鈞、梁益蓁、吳璧璽、蘇英超、李榮富，女性選手有 林冠汝、黃筱純、劉千聿、蔡文雅、周玲君、林捷如、戴秀妤、林秀郁與董珮珊；男子以越野和超馬雙棲好手陳在琮領軍，女子則以 24 小時亞太錦標賽女子冠軍林冠汝為代表，加上多位經驗豐富的超馬圈好手，相信這次在主場與世界好手切磋，加上有最熟悉的語言替選手們加油，定能讓中華隊更加發光發熱，再次突破。

國內越野好手陳在琮，本屆也將代表中華隊參賽。 (圖片來源 : Chun Chao)

今年的世錦賽，除了國際超馬總會 IAU 的菁英世錦賽之外，還有世界常青田徑協會 WMA 所辦理的 24 小時世界常青錦標賽，以及未能入選國家代表隊的高手們也能參與的公開賽，亦是吸引了來自 12 國家以上的外籍超馬跑者共襄盛舉。公開組部分也有 29 名臺灣好手赴會參賽，將近五十名台灣好手中，從國家紀錄保持人到越野跑者、從斯巴達超級馬拉松及紐約超越自我十日超馬賽，足以顯見臺灣超級馬拉松的人口逐漸上升及更為茁壯。

國際長青田徑總會 Archie Jenkins、國際超級馬拉松總會 IAU 主席 Nadeem Khan、中華民國超級馬拉松運動協會理事長 郭豐州。 (圖片來源 : Chun Chao)

比賽在 12/1(週五) 早上 10 點起跑，12/2 (週六) 早上 10 點結束，地點在基隆河大佳河濱公園南側，賽道一圈 2 公里，觀眾可以由林安泰古厝旁巷子或 9 號水門疏散門進入參觀這難得國際盛會，歡迎市民隨時去賽道旁為選手們加油！

責任編輯：Chun

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