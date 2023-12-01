賽事心得／板橋馬拉松 高手如雲的半馬組

這場定位今年目標賽事，鎖定半馬獎座參照歷年半馬敘獎成績，大都要跑進1小時50分內之前練習有跑到5分速達12公里（跑步機）但長距離沒練到整個半馬都用5分速跑所以這場的策略是折返前都用5分速跑折返之後再看情形是否減速，最慢頂多6分速至於能否跑進分組前五分之一則隨緣。

因為擔心沒停車位，所以四點半就出發，大約五點抵達，還好還有不少停車位只是雨一陣一陣的，離起跑時間還很久，就先在車上稍作休息休息到快六點，只剩毛毛雨，這是好事到會場拍拍照隨便晃晃，上廁所寄物做暖身操。

六點半全馬組準時起跑，等全馬組跑者全部通過起跑拱門，換半馬集合我不想一開始就塞在狹小的自行車道，所以站的很前面，寧願擋人也不要被擋住六點五十分，半馬組準時起跑，還好排在很前面出發，沒什麼被擋到就大致跟著人群出去，然後照自己計畫跑5分速一下子跟這個，一下子跟那個，儘量能跟著差不多5分速的跑者，久久看一次錶只要心率不到170就照這方式跑。

不知不覺就抵達折返點折返，前半段有照自己既定方式完成後半則評估狀況調整，我決定放慢10-20秒配速因為我覺得無法用前半段的相同配速完成，一來心率偏高，二來腳有疲憊感最後兩個補給站甚至停下來休息一下才出發最後兩公里還跟一位跑友同跑，他問我哪一組，我說45-49歲組他說他65歲，哇！真厲害！希望我65歲還能這樣跑快進終點他還能加速甩開我衝線，給你一個讚 （最後查該跑友有拿到獎座）。

抵達終點線，按下馬錶，沒跑進一小時五十分，去列印成績分組39，沒跑進敘獎的分組31，但我已經盡力，所以沒有失望，就是實力不到後來查成績，分組31跑在1小時48分多，果然還是要跑進一小時五十分內當然如果能全程跑在五分速內更保險目標賽事已完成，剩下的台北馬半馬應該順順跑 順順跟著半馬破二列車跑就好。