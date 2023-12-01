跑步小品／追不上的Kiwi們-台紐跑步文化差異分享

(封面照為經典景點，納尼亞傳奇取景地之一 Castle Hill)

抵達紐西蘭屆滿半年，在這個人口不到台灣1/4的國度，耐力運動的實力超乎想像的強悍，參加數場社團競賽幾乎都是從後面數來比較快，甚至有幾場幾乎墊底。雖然自身恢復和練習不如預期導致成績有落差，紐西蘭俱樂部男性跑者，普遍5000成績坐落在16:15內、10000公尺34內，半馬則是1:13內稀鬆平常，有趣的是，他們在馬拉松表現很普通，或者更精確來說，挑戰馬拉松PB在這裡相對冷門，多數人至多跑半馬為主；相比於男性，女性跑者有點像過去的台灣跑步圈，和男性的落差不小，大約10000公尺36分台、半馬1:19-20上下就可以算很前段班。

但Kiwi的確擁有特別的運動文化和訓練邏輯，個人覺得非常值得分享和作為學習的標竿，無法複製完整的文化和環境，仍舊有部分可供我們參考。

Timaru 10，高速繞圈賽，在賽車場進行。起跑3度，不過在這裡缺點就是無遮蔽通常風大，男子第一名跑29:30，31分至35分每隔一分鐘都有pacer，至於我跑多少，不要問真的跑超爛的....

乾冷的溫帶氣候

終年寒冷的氣候，是耐力運動表現的最佳推力，絕對是不容置喙。以我落腳的基督城為例，夏天平均高溫也僅有21度，比台灣的冬天還冷，冬天清晨大約零下2-3度，日出後大約5度，平地地帶不常下雪，頂多清晨結霜。若能適應寒冷，基本上全年都非常適合練習，而若需要交叉訓練，夏季可以登山、游泳，冬季則可以滑雪。

由於緯度高且寒冷，在冬季大概海拔300-400m就已被白雪覆蓋

過去我常常認為自己是相對耐寒，但在紐生活後，不確定是不是整體身體狀況走下坡，冬天實在是從骨子裡的冷，穿戴最後的機車手套，在冷冽刺骨的清晨運動完常常手指和腳趾還是難逃凍傷的命運。和俱樂部朋友晨跑時，常見我長袖外加手套，他們短袖並且滿頭大汗的違和景象，更不用說零下時在湖裡面游泳的神經病們......。

多元的地形和路面

以南島第一大城基督城來說，聽當地朋友說基本上是全紐西蘭最適合練跑的地方，城市90%平坦，沒有奧克蘭的坡，也沒有威靈頓的妖風。此外，擁有世界第二大的Hagley Park，公園內有公廁和飲水機，一圈約莫4-5km跑起來也不會無聊；同時，駕車15分鐘即可到山區，號稱基督城跑者的後花園，有各種不同的trail可以跑，綿延超過10公里，可跑性高同時也有部分路段可以讓越野跑者精進技術，不過坡度普遍很陡(動輒8%以上)，但Kiwi真的是用平路配速爬坡，實在是很不科學。

市區內田徑場眾多，清一色都是草皮田徑場，大多保養相當不錯，這也是紐國很有特色的地方，在練習的過程中挑戰蠻大的，相同體感一圈大概會慢2-5秒不等，同時田徑場大多和足球場跟橄欖球場相連(後者為紐國國球，以黑衫軍聞名)，住處附近的大學，繞著球場草皮慢跑一圈可以接近2公里，恢復跑的好選擇也不會感到無聊，不過僅限春夏，冬天草皮表面會結霜，除了滑之外腳趾常常冷到不是自己的。全基督城只有一個PU場，據說是因為沒有經費，單次入場台幣100元，或者購買季票及年票，冬天可以眺望遠方綿延不絕的雪山，假裝是菁英選手在高海拔田徑場訓練的情境(事實上海拔只有10m)。

耳聞已久的紐西蘭草皮田徑場，維護狀況相當良好，距離也是標準400場，基本上操作任何練習都沒有問題。

全城唯一的PU田徑場，後方山頭覆蓋滿滿的白雪。

耳濡目染的俱樂部運動風氣

由於人口基數不多，比賽也相對少，但有許多由不同俱樂部輪流舉辦的區域對抗賽，主辦方負責統籌場佈、晶片和號碼布，每個參與社團出兩人當志工協助賽後恢復場佈，號碼布和晶片在完賽後回收用作下次重複利用，單次報名費約台幣300到500元，我覺得是一個很棒的循環，不過在台灣有點難以複製就是。除了比賽外，周末也常有跨俱樂部的團練Long run，不過目前還沒參加過，一來是周末必須上班，二來是他們的水準大概半馬70分上下，他們的慢跑Long run對我的水準來說還是強度過高。

成年賽之前通常會有小朋友組，距離大多2-4km(依照年紀)，從小隨父母參加俱樂部耳濡目染，社團內也會有教練組織孩童平常的練習。

此外，多數跑者過去皆有嘗試不同運動，從小動態生活相比於亞洲的坐式生活，在未來造就的差異，過去雖有耳聞但不若親身體驗的震撼。其中一位俱樂部朋友，小時候打橄欖球，大學參加足球社，畢業後開始練習跑步兩年半馬目前最佳69分台；另一個我覺得很神奇的例子莫過於我的鄰居，從小在農場長大，加減斷續地慢跑和勞動，並沒有進行系統的訓練，去年開始自行安排訓練，上週5000m已經進步到15:38，真的是天生神力外，加上長期習慣的動態生活，造就優異的身體素質。

分享完外在條件，接下來簡短分享一下當地跑者的訓練邏輯，不過皆是我從Strava上觀察log配對個人最佳，除了我鄰居外剩下並沒有當面詢問課表的安排。此外，這裡大多還是會找教練，然後我鄰居又是一個奇特的例外。

即使程度不同，但還是有些共同脈絡可循：

1.Uphill! Uphill! Uphill! (跑山! 跑山! 還是跑山!)

跑山，真的是不論何處，亙古不變的真理。這裡的跑者幾乎每週都會上山至少一次，大多會安排週間一次70-90分鐘跑山，週末的長跑同樣也是跑坡度過，每到週末山上和Trail就會有各式各樣的跑者。

在紐西蘭跑山，時間過得非常快，週邊震懾的美景加上超乾冷的空氣真的會讓人一直跑下去，對熱帶國家的小弟來說基本上慢跑一小時半以內真的不用喝水。

2. 多元路面練習

可能是柏油(水泥)路面太硬(相比於台灣真的是超硬)，加上路面常常傾斜，以及一些田徑場的限制，Kiwi在練跑時已經非常習慣跑在自然路面，例如草地和土路，公園也有很多土徑可以騎登山車，有些森林裡面的gravel甚至拿來操作課表都沒問題。因此很多人會在gravel上跑LR或者Fartlek及Interval。

這裡公共建設(柏油、人行道)品質不怎麼樣，但天然路面都維持很好，可跑性相當高 (Photo by: 10)

3. 大量節奏和閾值跑

至少，我還沒看過Kiwi練過接近最大攝氧量強度的課表(配速從半馬最佳去換算，並不一定完全準確)。乳酸閾值上下或者低於的強度是他們最常操作的素質課表，例如目標半馬配速巡航1000~2000m間歇，搭配60-90秒短休；或者是30-40分鐘的節奏跑，配速換算起來約莫在馬拉松配速或稍慢。同時，也蠻常看到他們在坡地上進行乳酸閾值強度的坡地間歇，不過也要地夠大能夠找到超過1公里的穩定上坡才行(穩定地陡)，另外這裡不少跑者也會用時間取代距離，在西方國家似乎非常普遍。有趣的是，比較少看到他們做馬克操，暖身完拉筋銜接課表超迅速，基本上都在1-2分鐘內完成，或者直接無縫接軌開始跑。

4. 週末背靠背素質接長跑

我發現有再練習課表的跑者，幾乎清一色都是週六練習上述的內容，週日緊接著山路的長跑，即使比賽距離至多到半馬，但長跑的距離依舊很長，動輒25-35km起跳，還是在山路進行。不過長跑的強度就相對他們的個人最佳沒那麼快(雖然對我來說還是很快)，和我們福和長跑當節奏跑(比賽!?)文化差異蠻大。例如俱樂部的朋友半馬最佳69台，長跑平均配速大約4:20-30/km，其他跑友也很少看到在長跑真的往死裡干的，有可能和背靠背訓練有關。

不管跑到哪，最多的就是滿滿的牛和綿羊。不過，紐西蘭近年經濟衰退通膨嚴重，別再相信牛肉價格完勝台灣的都市傳說了！倒是牛奶雖然漲很多相比於台灣還是便宜

聊完訓練，來分享當地的賽季規劃，主要切成三大塊，從5月開始逐漸入冬到8月為Cross country越野賽跑，距離至多10km。XC跑起來其實蠻有趣的，不同賽事路面和起伏等條件都很不同，但基本軟土、草地、灌木等是必備，習慣跑柏油路過來跑真的很吃力，會覺得腳整個被土給吸住，配速較慢但體感異常吃力，曾經有嘗試去草地跑課表，不過僅參加兩場越野賽事就受傷賽季報銷，因此可能對XC的體會比較不深。

四月底腿後不舒服到八月初才略有改善，期間只好多爬山交叉訓練，不過八月初腿後開始好轉就二確新冠....

9月開始入春至12月夏天來臨前，進入公路賽季，基本上和台灣的路跑賽大同小異，從3km到馬拉松都有，不過由於環境地形關係，即使公路賽還是常常會跑到土路和草地上，只是比例較少而已。另外，由於人口基數較小，反映在賽事數量和規模，不像台灣每週末各地都有比賽，賽事內容大多也很陽春，常常是繞圈，補給站就水和運動飲料，沒有交管，沒有晶片只有大會時間等，當然更不可能有賽事認證等，全紐西蘭唯一一場有認證的比賽為10月底的奧克蘭馬拉松，這點在剛抵達時有和Ruth聊過，大概也可以想像當時她想參加奧運背後的難處。

12月到2~3月正式進入夏天，為當地的場內賽。基本上編制和我們類似，從短跳到中長跑的標準距離都有，分為青少年、成人組，蠻常有3000m的距離，每週皆會舉辦一到兩次(意味著PU田徑場即使你有錢也幾乎無法使用)，和台灣的春秋季杯很像(包含報名費也一樣)，需要穿著合格的鞋款並且由成績受到當地田協認可。不過小弟對於場地賽本來就著墨不深，這裡能夠分享的比較有限。

最後，紐西蘭每年皆會舉辦National Championship，類似我們的全運會(馬拉松項目好像並非每年舉辦，可能是項目比較冷門)，會先以區域為單位舉辦該區域的Championship，例如我所在的Canterbury就有Canterbury Championship，舉凡場內賽、XC、公路和接力的項目都有，再以分齡取代表隊前往參加最終決賽；和台灣不同的是，即使未能獲選的一般跑者，仍可用Community Runner的身分參加，僅需要穿著所屬社團制服即可。

分享接近尾聲，春天的一腳終於也跨了進來(其實在運筆發文時已入夏)，趁著中秋連假我也快閃回台灣完成人生大事，回來時花已凋謝八成，取而代之為朝氣的綠葉，慶幸自己有把握機會記錄櫻花盛開的時刻；傷痛終於隨著寒冬慢慢褪去，前陣子一直處在嚴重失眠和過度訓練的狀態，但願轉暖後，運動、生活、工作，以及在遠方的家庭都可以步上軌道，在剩下的旅途中存有滿滿珍貴的回憶。

這裡真是動物愛好者的天堂阿!