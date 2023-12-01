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旅跑記趣／追溯維也納多瑙河

運動筆記／ Jack Chan

跑上多瑙島(Donauisel=Danube Island)

無疑維也納（奧地利）是深厚歷史文化之都，它的迷人之處不下於其他首都，羅馬、巴黎 和倫敦。它是神聖羅馬帝國的首都，也是奧匈帝國（哈布斯堡王朝）其中一個首都，也是音樂之都。  

皇宮、皇家園林，博物館，大教堂，教堂，歌劇院，…很多名勝景點。不妨抽一天/幾小時沿多瑙河畔跑，跑上多瑙島，或在旅遊區租都單車騎它一天半天也可以。也是另類旅遊。

筆者從市公園起步直向河邊跑，跑上帝國大橋（Reichsbrucke) 過多瑙島，在島上沿多瑙河畔來回跑，之後跑回市區，共十三公里。

多瑙島其實是公園，有地鐵直接到，是維也納人休閑游樂天堂，可作多項活動，夏天日光浴，游泳、沙灘排球、攀石，踩單車，散步、跑步，夏天音樂活動… 島長二十三公里，面積四平方公里，但有135公里的長的單車/行人徑。可欣賞（藍色多瑙河）河畔/島上風光。

上次介紹過歐洲第二長的多瑙河，起點在德國，跟着第二站流到奧地利（維也納）。

多瑙島 / 多瑙河

多瑙島 / 多瑙河

市內免費水機

史特勞斯是奧地利作曲家 藍色多瑙河是他的圓舞曲作品 blauen Donau

奧地利都是著重環保國家。在維也納市區都有很多單徑，不過沒有荷蘭那麽闊。在市內旅行區也很容易租到旅遊街車，一天14歐元，可惜App 用德文，要用Google 協助翻譯。

若果想踩遠些可參考以下網站，有十條路線介紹，和踩單車資料。

https://www.stuwo.at/en/blog/cycling-tours-vienna﻿

https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/cycling/cycle-network.html 

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