賽事心得／板橋馬拉松 大嬸恁麻修蛋咧、怎忍心把我給放生了啊！

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運動筆記／ 曽煥藝

限時5小時30分的台北馬中籤繳費後，我們家大嬸瞬間有了危機意識，目前她的PB是05：29：03，呵呵呵…..愛拚才會贏、要練才會過喔！所以，下班後晚上練跑的頻率增加了，而練跑的距離與速度也都慢慢地有所提昇。然而，更讓我意外的是，她竟然也會去參閱簡章，尤其是對那6個關門點特別上心。為了不被台北馬關門，大嬸也真够拚，除了自主練習外，我們又報了三重馬、板橋馬及看見台灣三場路跑來以賽代訓，為的就是不想在河濱的風中神傷，而是要在臺北市立田徑場上的終點拱門前振臂歡呼！

時間來到了11月5日的三重馬拉松，這場限時6小時30分的三重馬，在秋老虎的噬虐下，我們在悽悽慘慘非常狼狽的狀態下，以06：29：41通過終點，隨即工作人員就掀起了感應地墊，這不是關門馬那什麼才是關門馬啊！然而卻也讓大嬸備受打擊，這都練到那兒去了？？？「有練就有！？」二周時光轉眼間，瞬移！板橋馬前週六午後的tea time，閒聊中話題來到了板橋馬，大嬸希望可以用2小時20分完成半馬，而至少要在3小時30分前跑至30公里。身為兔子的阿伯我，很勇敢的說：「30K不敢說，半馬妥妥地，保證完成任務！」

新北耶誕馬06：30細雨紛飛中準時開跑囉，起跑後3、400公尺，我只說了一句：「6：25配速太快了，慢一點！」但是又何奈……不知有聽有沒有到，反正大嬸就像打了雞血似的「扣扣踵」，義無反顧的向前跑了。再來阿伯只能在目視可及的狀態中，追隨著我要領跑的人兒，話說兔子跟人跑，有點怪怪的感覺。沿路，不看不知道，只見大嬸那馬尾甩來甩去，還蠻規律的說，就這樣一路甩過了65高架橋、新月橋邊、新海橋、大漢橋、64高架橋、華江橋、華翠橋、光復橋、華中橋，再甩至第一折返點的中正橋下，大嬸過了折返點後，

本場賽事第一次與阿伯交會，結果是：狹路相逢大嬸完勝約400公尺。回程，阿伯與大嬸的差距，時長時短……，唯一不變的是，阿伯始終沒追上。好不容易終於又跑過了64高架橋下，來到半馬處，此時瞄了一眼手錶02：18，任務是達成了，可是人咧？我這隻兔子真是一言難盡啊！今早的雨，時下時停……，陰陰涼涼的很好跑。可是肉腳如我，這不是助力，反而是那陰偶小雨的天氣，搞的我左腳趾頭一直抽筋，都沒辦法安穩的跑，所以在過了半程後，已經有點乏力了，時跑時走……，而里程數亦在慢慢累積中。

跑至28K多的時候，看見大嬸在路肩不知是伸展還是繫鞋帶，目測差距200公尺……100公尺…….30公尺，此時大嬸好似有所感應，突然回眸，眼神與我接觸後，一臉微笑並舉起右手比了個YA的手勢，然後再回頭，往前跑了。沒錯！是往前跑，一點都沒有等等我這隻兔子的意思。接著來到了30公里處，計耗時03：25，今天算是圓滿達成任務了，只是「嬸在前、無懼跑」阿伯實在很難，好嗎？然後啊……大嬸與阿伯的差距又慢慢地拉大，而且是愈來愈遠，最後阿伯直接被【無視了】。

當大嬸跑過35K第二折返點，再度與阿伯交會時，結果更是悲催：狹路相逢嬸完勝約1公里了。待我過了第二折返點，那個今天很能跑的大嬸，就已經莫知所蹤，不知飛奔到那兒去了，而阿伯更是北兔技窮，在細雨紛飛中、跑不動；在涼風送爽裡、走很慢，唉唉唉，真正是三聲無奈啊！阿伯這隻兔子今天很不稱職，雞飛蛋打不說，還全程都追不到人。今兒個愛跑阿伯與大嬸的全馬出雙入對系列，以失敗告終！

今天這個出雙不入對的板橋馬，阿伯以05：15：18收下第79馬，而大嬸則是以大破PB約27分多的05：01：48完成第26馬。

大嬸在大破PB的喜悅中，晚餐請吃日料慶功！

馬拉松

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