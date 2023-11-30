跑團天地／燒肉甜甜圈澎湖團 一群人跑得更遠！

俗話說：在家靠父母，出外靠朋友！人生旅途當中，或多或少都會結交一群共患難的好友。出社會至今，最友好且持續連繫的一群仍是大學的死黨團...。然而，職人的角色，每一週的時間大多都與工作連結在一起...。唯有休假才能在跑道上盡情揮灑汗水及抒發負能量！

去年，一次偶然跟著琪姊(最速火鍋店老闆娘，下回再寫跑友介紹文，一位令我敬佩的姊姊)在體育場進行半馬訓練，有幸巧遇多年未見的教官，正帶著燒肉甜甜澎湖團團友進行歡樂跑甜甜圈。看這跑團每一個人展現得如此歡樂，心裡頭就有想加入跑團的衝動！第一直覺也告訴我：嗯！這跑團想必能帶給我無限的歡樂及可能。

(跟琪姊第一次加入燒肉甜甜圈澎湖團的合照，穿著燒肉甜甜圈團服為團長)

於是，就這樣開始假日的團練旅程。跑團內團友各個臥虎藏龍，也因應工作及家庭需要，團友們都盡量趕上團練的時機，要湊到全團集結實在非常不容易！

當然，團長在團練的選擇上不只侷限在操場及運動場上，連澎湖當地勝景也融入於其中。倘若完成七美及望安兩大離島就能完成澎湖跑旅拼圖了XD

今年，跑齡滿第九年，但LSD紀錄到30公里的次數是微乎其微。印象中是尚未加入跑團的前兩年，為了拿金門馬拉松線上跑所贈送的經典高粱酒而跑，當下跑得是氣喘吁吁、抽筋到連走路也不能自理(吃了N包乖乖膠、肌樂亦用完整整一瓶，可見有多疲憊= ='')，但結果就是未能湊到全馬，所以高粱就沒拿到了QQ。直到今年，團友的一句跑旅邀約，開啟大家的LSD最長紀錄。(路線由馬公高中至湖西鄉景點折返跑(北寮村摩西分海、龍門村日軍登陸盃、隘門村圓環學長阿榮)，總計30公里)

圖為行經隘門村圓環與駐紮學長'阿榮'的合影

30K的跑旅當然需要大量的補給，謝謝最速攝影小翔師傅買的愛心補給飲品！

一個人跑得快 一群人可以跑得更遠！

或許是這樣吧！這一次的LSD帶來給我的歡樂大過於抽筋的痛苦，也添增不少'想'完成初馬的信心！除了例行性的團跑之外，澎湖當地的賽事參與也不可少囉！

2023.04.29澎湖重光田徑公路錦標賽

2023.10.21澎湖凌雲壯志星光馬拉松

2023.11.05 菊島澎湖跨海馬拉松

今年，所幸有燒肉甜甜圈澎湖團友及女友的支持與鼓勵，我終於完成人生中的初馬(配速449)!對ITBS跑者膝剛傷癒的我來說是一場大突破。因為ITBS使得均月跑量太低，要完成一場全馬對我來說有點難，加上菊島馬當天的天氣實在太熱情了，大多跑者不是走走停停就是DNF....，可見當天有多刺激。

燒肉甜甜圈澎湖團各個臥虎藏龍，除了跑步，連酒量也大為驚人(因應工作需求我真的只能喝喝可樂=='')

謝謝燒肉甜甜圈澎湖團的陪伴！相信，在未來的每一年我們會一直一直一直邊跑邊玩下去XD

誰說...參加馬拉松一定要獲得佳績或破個人PB呢？一個人跑還能跑得多快呢？倒不如...一群人一起跑還能跑得更遠更快樂喔！