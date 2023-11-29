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賽事心得／MIZUNO 馬拉松接力賽 鐵三小鐵人隊

運動筆記／ 大圓

📍2023 MIZUNO馬拉松接力賽

隊名：鐵三小鐵人隊  

活動日期：2023.11.26 (日) 

完賽時間：03：34：25

一、鐵三小接力初體驗

這是鐵三小成軍以來的第一場接力，Vee 在賽前不斷強調：「我們是去參與，按照自己的速度、不用跑爆，目標是團隊合作、開心完賽！」

二、各棒的內心戲與分享

📍 第 1 棒 - 大圓   ⏱️ 24:04

       

清晨 4:20 出發、7 點起跑，身為第一棒既緊張又期待。起跑不遠處是 1.1k 的萬里隧道，這時速度平穩，但出隧道後被海風吹到懷疑人生。      沿途發覺周圍都是男跑者，本想跟跑擋風，但聽到有人跑到想吐的聲音，立馬快速通過！滿腦只想趕快結束；接力區前搜尋隊友身影，裁判跟我講要先過線，這時才找到 Nick 交棒。

📍 第 2 棒 - Nick   ⏱️ 26:05

       

隊友們天未亮就起床整裝，開車到會場前看到不小的陣雨，心想是場濕冷的賽事，擔心可能會著涼感冒⋯好險老天爺賞臉給了微雨不冷的溫度，得以無傷痛完賽。       

原預估大圓 25 分到，沒想到提前了一點，匆忙拿著她的衣保袋準備接棒；我想等待與移動時間是接力的精隨，磨好耐心接棒，方可蓄勢待發！

📍 第 3 棒 - 讌真   ⏱️ 31:40

       

自己獨跑 2k 後，眼角瞄到有人亦步亦趨且步調相同，開始以姐相稱閒聊，事後才知她是認識跑友的跑班同學。姐說看前方緩上坡的人彷彿用走的，而且又被海風吹得很厭世，所以需要找一個配速舒服的來跟～就是我！     

跑完等待坐接駁車時，聽到有學生組說太冷不等接駁車，居然說才 16k 要揪跑回去！

▲ 這時還不知自己後段 3k 會跟右邊的姐共跑！

📍 第 4 棒 - Mika   ⏱️ 24:33

       

這次被安排在第四棒，在草里下車後，雖然沒什麼雨，但溫度冷吱吱、風吹咻咻叫，離上場還有得等，趕緊穿上輕便雨衣和風衣才撐住。       

從讌真手中接棒後，賣力破風向前衝，果然平時的間歇訓練吃風派上用場，但仍不敵上十八王功橋時被風吹歪。交棒前奮力刷過幾個人，內心獨享進場的開心；遠遠聽到麥克風喊著 316～ 316～準備！爽個 5 秒華麗的轉身，換神奇寶貝：寶哥出發輾壓其他人去。

▲ 過石門洞剩不到 1k，先刷幾個人再交棒！

📍 第 5 棒 - 阿寶   ⏱️ 24:21

       

前一天吃完台北馬 30k 的 Long Run 課表，抱持輕鬆愉快的心情來接力；眼見群組傳來第一棒結束的訊息，回說可以先去泡湯了。       

對我來說這是場好玩的趣味活動，難得可以吃到大會補給；等待期間邊吃香蕉邊看其他隊高手接力，尤其是當我們第 3 棒才出發不久，大腳丫龍隊第 5 棒就準備要接棒了！       

跑完要交棒時，納悶隊友怎麼不接，左右移動位置也沒被注意，索性把接力帶塞給她，居然狂尖叫；後來斯羽本人過來，才驚覺是自己認錯人。

▲ 社會組冠軍大腳丫龍隊第 5 棒準備接棒！

📍 第 6 棒 - 斯羽   ⏱️ 34:21

       

首次參加接力賽，到會場檢錄時，幸運地沒下雨，各自背上一棒隊友衣保袋依序出發；等待時間好險有認識的人，雖然大家說輕鬆跑，但在接力區親眼見到跑完的感覺都不輕鬆。       

跑出去發現賽道意外的空曠，參加過的路跑都會有很多人，一路上只有我一人或被超車。跑完感覺「有隊友一起真好」，期許下次自己可以跑更快及可以不要海風吃到飽嗎！

📍 第 7 棒 - Dylan   ⏱️ 22:18

       

初次參加很新鮮，猶如台版箱根驛傳；學生甲組與市民菁英對尬，神仙對決讓現場氣氛血脈噴張，激發我的鬥志。起跑後不自覺加速，莫名破 1k 的 PB。不過為了不受傷的跑完，求穩下修配速，給啃完傳說中高低起伏呈 M 字型麥當勞坡而沒爆炸的自己一個讚！       

最後交棒時 Vee 說完包包放在路邊、拿到接力帶一氣呵成轉身跑出去，我趴在一旁邊喘邊想：乾⋯包到底是在哪？工作人員看出我的迷惘指引方向才找到。

▲ 交棒給 Vee 的電視轉播高解析畫面。

📍 第 8 棒 - Vee   ⏱️ 27:05

       

這場遇見很多好久不見的朋友，最後一棒上上下下，沒 1k 就炸裂，距離只有 5k 還撐得住，無敵山景海景一次滿足；跟大家一起完賽的感覺真好，謝謝你們成為我的夥伴。       

進終點後脫帽往拱門方向致敬，還忍不住演一下全力跑完跛腳的樣子，為接力賽劃下句點。

三、完賽之後

話說完賽後隔天的後遺症：肌肉痠痛、去整復、運動按摩的人都有，不過回想起來，嘴角不自覺上揚、載著滿滿美好的回憶意猶未盡！

▲ 鐵三小完賽後隊友們與獎牌的合照。

照片來源：大會官方Allsports、運動筆記、尋寶網

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