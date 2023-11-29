賽事心得／formosa trail 越級打怪

凌晨剛離開民宿時氣溫很低，

不知是否太過緊張雖然只穿一件短T卻不覺得冷，

直到四點半抵達會場時，

我才感到寒意來襲趕快穿上外套。

雖然有些組別已經出發但會場內還是人山人海，

參賽選手除了許多看似歐、美國人外，

也不乏日本以及香港人，

簡直是國際級賽事

順帶一提，想追髮尾妹的朋友可以報40K組，

超多漂亮妹子而且看起來都很厲害

由於起跑時溫度仍低，

我跟教授、小邱都穿著防風外套起跑，

約莫開跑2K後就路邊開脫了，

不到3K開始爬山順便被海放了

在山裡的時間總是過得特別漫長，

里程龜速前進，爬升扶搖直上

5K左右遇到 #兔哥 打完招呼順便被刷卡，

打探到補給站在13K處感覺安心一點，

但爬山真的很厭世，明明走了很久，

里程卻像鬼打牆停滯不前，

幸好在進入CPA前有一小段下坡，

能夠跑起來感覺真的很好，

看到已經折返的 #柯南 #咖啡姚 #肌肌福 跟兔哥打完招呼補站也到了，

教授跟小邱還在這裡等我不然聽說可以上凸了

在這裡喝了很多可樂，

順便把背包裡的御飯糰解決掉，

隨即又上路（被海放）了。

離下一個補站還有12K，

正當感覺爬升沒有那麼多的時候，

#刺激的來了！

20K之後有一段完全走在山的邊坡上，

就是在樹根旁刨出能夠走的土徑，

夠踩的空間幾乎只能容的下一隻腳，

一不小心就會滑下山，

在前後都沒有任何跑者的狀況下，

是叫破喉嘴都沒有人會來救我啊！

還有些高低落差很大的陡下，

肌力已經差不多耗盡的我只能慢慢蹲下去踩，

對於有 #懼高症 的我來說，

心中的恐懼已經摧毀我完賽的決心，

覺得能夠活著回去就是萬幸了，

有一瞬間眼淚都要奪眶而出，

我只能盡量不往下看，

專注在自己的腳步上。

好不容易回到森林裡已經精神耗弱，

前往CPB的下坡也覺得漫長，

能夠跑起來的路段越來越少，

想著一進到補站就跟教授說我要棄賽。

進了補站沒看到收容車，

倒是很多選手還在這裡休息，

教授跟小邱說最後這段要陪我一起走，

只好咬緊牙關走回去了

雖然回程多是能夠跑起來的下坡，

衝了幾K後卻還是不敵肌力完全耗盡，

在最後2K還是當了步兵走回終點，

比預計完賽時間多了15分鐘。

後記：

有別於之前參加過的越野賽，

這場又硬又辛苦又危險，

沒有練真的不建議參賽，

它真的不是腳喇喇就可以完賽，

當然能力好體力好的朋友就沒差。

雖然有完賽但我沒有比較厲害，

我是不知死活誤闖森林的小白，

全程大概小跌了屁屁將近10次，

被樹根絆了將近100次，

想棄賽的念頭將近1000次，

在心中跟罵出口的髒話將近10000次。

罵歸罵，還是覺得有這樣的經驗真的很珍貴，

在此鄭重感謝推我坑的 Hung-Yu Lai 教授 ，

也感謝教授跟小邱陪我一起完賽！