賽事心得／通霄追風馬拉松 感動在心中

11/26一早天未亮，來到通霄海水浴場，今天是大姊和大姊夫體驗初馬的日子，也是我的第五場全馬賽事今年會場的海風沒有去年狂，溫度也是很舒服適合跑步的，更美好的是太陽也沒出來工作呀!在會場暖暖身，給彼此互相加油打氣，這一次雖然沒有計畫要大家一起跑，但大家共同目標就是平安完賽。

鳴槍起跑後，一開始我跟了4:00配速列車，跑約2公里後我超車了，可能沒有習慣跟跑，步伐有點亂前半段因為風速不強，跑起來很順暢，攝影師的照片可見自己多喜樂呀!

所以感覺很快就抵達白沙屯拱天宮，過了晶片站後就轉彎進入海風較強勁的沿海路段，接受著逆風的考驗，這一段也是當年我來拍婚紗的路段，心裡浮現15年前的影像，哈，好像強風中頓時變得有點浪漫說......跑呀跑!來到湯包車補給站..有點想吃卻又不敢亂吃，只好將目光轉向一旁哈士奇身上，喝了杯水就開始往好望角前進，相較前面的平緩沿海路線，好望角瞬間爬好高，變成步兵的自己也在此時感覺大腿有點狀況，心裡不安的感覺油然而生，果然下好望角後..半馬後我抽筋了，走..跑..走..跑，路邊拉筋，每個補給站找肌樂趣。

路程上開始抽筋後，沿路補給站都在找“肌樂”這個朋友🤣🤣。印象很深刻從隧道出來時，我問志工有肌樂嗎？他們卻回我：沒有耶！我們這站沒有雞肉喔！害我本來有點痛的抽筋，頓時笑出來了。我其實沒有這麼愛吃雞肉呀！😆後來志工懂了，馬上說：有有有，都給妳😂後面連機巡都攔下請求肌樂的協助，哈，真的是用好用滿的概念。

最後就只想平安回終點，不要讓家人擔心就好，跑一下走一下仍是我的前進模式。

分享海風馬賽道上這位彷彿海軍陸戰隊的大哥

我在終點前約5公里處遇到他，他從我後面跑過說：怎麼用走的？我說：我腳抽筋會痛……我原以為就是跑者的路過關心，沒想到此刻開始，大哥說：調整一下，前面補給站吃些鹽巴……。

來到補給站，我吃了，我喝了，然後我依然繼續走🤣。

大哥說：慢跑起來，這時間回去就是總排了。

我說：總排能吃嗎？我只求平安回去就好😂😂

但是我，真的慢慢跑起來，然後又停下來，大哥在前方不斷回頭督促我……我後來跟他說：大哥你先跑沒關係，我慢慢來。大哥哪有自己跑走，他停下來又鼓勵我，叫我跑起來……他說哪有人在終點前放棄的，不行不行，太可惜了😔😔。

然後他的呼喚聲將路旁警察也呼喚進來幫我加油：終點快到了，妳可以的，跑起來！阿娘喂，我走到真的不好意思，只好笑笑慢跑……跑……

大哥：最後900公尺……轉彎進去就要到了……。

最後約100公尺大哥又說：來，屬於妳的康莊大道，進去就總排了（我快看到天使了啦！）

大哥跑我旁邊：等一下進終點一定要笑，再怎麼苦也不能快死掉樣，這馬妳會覺得很值得有回憶價值的……

路旁的加油聲：你們好棒喔！全馬回來了耶……大哥竟然說：多說的（閩南語）……我就這樣一路聽他說說說，笑笑笑的進了終點站😆😆😆😆😆

然後我立馬被救護人員架走，大哥卻很關心我是否總排😅😅😅，知道我總八後，他開心的恭喜我😄

跑馬真的好有趣.……第一次遇到這麼堅持要拉我回終點的大哥。儼然是路上遇到一個教練➡️妳給我跑起來😆

就這樣我平安回來了，醫護人員幫我按摩鬆開大腿筋膜後，我慢慢復活了很多人覺得我抽筋還可以總8，是呀!我也很意外這樣的結果..說我不認真，好像也是一路很積極在抽筋痛中前進，又遇上一位很想拎我回終點的大哥，我就意外站上了全馬第一次的凸台。

大姊與大姊夫也在積極努力中，平安順利的完成了第一場初馬....真是開心

當然我最該感謝一直在背後支持我的叫練，每一次的賽事叮嚀就是:平安第一，其他不重要!我也一直記住這個初衷，能一直跑下去才是我要的跑步意義，我會繼續努力!賽後，在會場就是努力的吃，話說完賽補給實在太好，我甚麼都吃，甚麼都吃得下，哈哈哈貢丸湯，稀飯，煎包，紅豆餅，油飯，麻糬，雞排，薑茶.....滿足呀!會後也跟女總一秀如合照留念，上一場泰安半馬也與她一起上凸台，感覺很有緣!她也好可愛呀!

搞笑的游大哥賢伉儷平常只有網路上互相鼓勵，這一次終於在賽事中見面

附註

一直以來喜歡開開心心跑步的自己 成績的表現順其自然 今天的海風馬是我從12公里，23公里支持到42公里的賽事…… 謝謝一路上幫我加油的每一位 ☆補給站剝鹽錠給我吃的志工 ☆補給站幫我倒水的每位志工 ☆路上幫我噴肌樂的機巡 ☆補給站幫我加油的 徐鉑森 大哥（野孩子） ☆最後5公里始終鼓勵我，陪我跑進終點的大哥 ☆會場一直對我有信心的 詹豐銘 跑友 ☆會場幫我按摩的醫護人員 ☆路上吹海風幫我們跑者攝影的攝影師 ☆會場認出我，跟我聊天的每一位 感恩有您們的鼓勵和付出 讓我在通霄海風馬畫下完美的一馬💖💖