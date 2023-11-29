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賽事心得／高雄富邦馬拉松 愛，留在家鄉馬

運動筆記／ 吳淑真

照片來源：大會攝影

父後151天，我在高雄，完成了家鄉馬，也是初馬。 

爸爸旅行後，總覺得，應再去巡迴一次高雄市景，看看現在、回憶過去，找出一點點跟爸爸共有的記憶。鳴槍起跑，腳步從世運會主場館啟程。跑過翠華路蓮池潭邊，這裡回憶滿滿，從龍虎塔到即將拆除的烏龜池，都有爸爸的影子在。雖然跑線沒有繞進去，但只看到潭邊，回憶就會源源不絕地湧出來了。跑向愛河，那是地下街和仁愛公園，一把火燒掉了。看到大統舊址，也是一把火燒掉了。燒掉了建築，燒掉了景點，也燒不掉存在於相隔兩界、彼此心中的記憶。

跑過河東路，啊，這裡是小時候才存在的兒童交通公園。因為遊樂器材是要收費的，為了省錢，爸爸總是偷偷帶我一個人來，而我還也這裡認識了很多交通標誌。也因此在小六時，能對老師在課堂提問的交通號誌圖案，搶答無礙。右轉河南二路，右手邊出現了的七賢國中校門，媽媽在這裡唸補校，我在媽媽的畢業會場中喝了一杯又一杯的冰涼飲料，然後就開始打盹了，迷迷糊糊回到家，只聽見爸爸斥責媽媽：「你怎麼讓她喝那麼多！」原來我蹲在桌邊暢飲的是特調雞尾酒。若在河南二路順著二號運河逆流而上，就會跑到我家了。只是爸爸已經不在了。

跑向鼓山區，賽道偏北，而我比較熟悉的是鼓山區南邊。因為年幼的我愛吵著跟去上班，爸爸拗不過，就會騎車載著我去鼓山渡船口坐船前往旗津環保局上工。 下班回家總會唸兩句「只會在垃圾車上肚咕，坐了別人的位子，害阿姨只能在車外站著」 ，但下次依然拒絕不了我。沿路上，總是抬頭東看看，西看看，哦，這街景換了，這建物怎麼不見了，這是我熟悉的高雄，但怎麼開始有點陌生。有一種歸屬感，慢慢地抽離了。回憶了五個小時，像是看了一場電影，只有兩個演員，劇情沒有先後、沒有時序，場景都是一段一段、 一片一片。04:53踩上終點感應地墊，影片就下檔了。領了完賽物資 ，背著衣保袋，坐向北上的高鐵列車，下次再來高雄，是來玩的，不是回家。

最後，謝謝賽道上為我加油的跑友們，謝謝沿路吶喊的民眾們，謝謝伸手擊掌的學生們，謝謝吹奏笛子的美女樂師，因為你們的鼓勵，成就了我的這場賽事。若在賽道上因為進出水站、暫停路邊踢腳拉筋、超車或禮讓，而壓到了您的動線、造成您的不悅，也在此一併致歉。

馬拉松

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