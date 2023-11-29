賽事心得／高雄富邦馬拉松 睽違一年多一樣PB

第三十六馬2023高雄馬終於再度破PB了，雖然這場高雄馬有很多人抱怨轉彎很多，而且高雄馬偏熱，所以一直都是不少跑友拿來當臺北馬前的試煉，不過我之前的PB是去年的高雄馬(第十三馬)；比賽一早到三多站搭第一班加班車就發現捷運車廂內都是跑友沒有座位，到了會場就跟幾個跑友見面聊天跟寄物，寄物後就到世運大道熱身跟準備前進拱門起跑準備。

這次起跑拱門我在B區蠻前面，而且兩側世運大道都可以排，所以大家都都可以排到蠻前面的，起跑後就一路跟著大家往前推進，轉彎進入翠華路後跟著3:45的配速員一路上橋轉彎下中華路後就轉入美術館後持續跟著配速員沿著愛河繞到七賢路後過橋往高雄港路線前進在高雄婆婆冰折返回愛河過高雄橋往中央公園繞一圈中途在光華慢跑的補給站遇到郭老師，郭老師拿著大聲公喊小凱加油！

然後繼續回愛河環繞經過建國家樂福補給站遇到朝順哥幫我加油鼓勵！此時半馬已過均速約在5:15左右，持續保持速度往前環繞中都濕地公園後上九如橋，不過這時離3:45配速員有點距離了，觀看體驗九如橋最後一眼，接著下橋又轉彎回翠華路，一路直線保持5:15左右的速度，不過也有不少半馬人群，好在路夠寬邊跑邊拉開半馬較慢的人群，接著轉彎後跟著指引路線彎來彎去到海軍營區路線跑出來約34.5KM跟半馬分道揚鑣，右轉到眷村繞一繞出海功路前行轉左營大路轉世運大道回世運主場館右轉進入體育場內過拱門完賽。這次能順利破PB感謝3:45配速員前面穩穩的配速，九如橋後段獨跑速度也能保持在均速5:15-5:16過海軍營區，後面就有點掉速了，不過還是能在大會成績3:48:17完賽回來，在領完物資後跟3:45配速員冠汝合照。