路跑／曾文水庫馬拉松賽邁入40周年 下月10日開跑

台南市政府今天宣布，今年邁入40週年的曾文水庫馬拉松賽，預定12月10日開跑，報名參賽人數逾4500人，比往年增加近1倍。

台南市長黃偉哲今天主持市政會議表示，今年曾文水庫馬拉松賽12月10日開跑，報名參賽人數比往年增加近1倍，競賽路線在曾文水庫園區，交通衝擊相對較低，他期盼未來參考這項賽事建立類似模式，在各景點規劃相關健走活動。

台南市政府發布新聞稿指出，今年比賽項目分為全程馬拉松組（42.195km）、挑戰組（21.3km）、路跑組（12km）、健康休閒組（3km）及馬拉松雙人接力組（42.195km），報名人數已達4515人。

今年賽事將當地美食特產融入賽道補給站，且和在地青農合作設置攤位，提供參賽選手消費券活絡買氣；紀念跑衣採紙捲方式包裝，以達環保減塑目的，會場還設置二手跑衣回收箱，提倡永續理念。

市府教育局表示，慶祝曾文水庫馬拉松賽40週年，馬拉松組、挑戰組及路跑組總排名獎金提高，馬拉松組冠軍獎金由新台幣5萬元增至6萬元，新增馬拉松雙人接力組也設計雙人組合式完賽獎牌。

此外，活動會場將設置歡慶40週年拍照框，參賽跑者若是40歲（民國72年出生）、民國40年出生、或身分證尾數是40，則可獲得40週年曾文紀念毛巾衣。