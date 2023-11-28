礁溪溫泉馬拉松志工大會 近百位志工伙伴歡迎跑者玩樂礁溪

素有「獎項最豐富的溫暖賽事」之美名的礁溪溫泉馬拉松，不僅是全台唯一以溫泉為主題的馬拉松，更於賽事邁入第十一屆的2023年，針對賽道進行大幅改版，其中以全馬組的部分異動最多。過往令礁溪全馬跑者們聞之色變、步履闌珊的櫻花園陵大魔王上坡路段，已於本次賽會走入歷史。取而代之的是兩個較為親民的緩坡（小礁溪河濱、大礁溪左岸）。此次改版不僅了保留既有的田園自然風光路線：柴圍佃圳、白鵝村曉、龍潭湖景，賽道的可跑性也大幅提升。再結合湯圍溝週邊的溫泉商圈，賽後還能悠閒地體驗美食與溫泉，要讓礁溪溫泉馬拉松以「全台最美最好跑的平地溫泉馬拉松」之美名再進化，持續成為北台灣經典的光榮賽事。

2023-11-28 10:06