礁溪溫泉馬拉松志工大會 近百位志工伙伴歡迎跑者玩樂礁溪
「2023礁溪溫泉馬拉松」的志工大會已在11月26日舉行，近百位志工伙伴親臨現場，提前熟悉今年的賽事特色、路線與服務內容等重點事項。不僅獻出滿滿的熱忱，更會提供專業又貼心的服務，與大會團隊攜手共同完場一場難忘的馬拉松！
感謝志工們撥冗準時出席參與志工大會， 大家井然有序的報到，領取黃色的「礁溪馬特色祭典衣」，這也是志工最喜歡的福利之一。穿上一致的服裝是凝聚志工們團結的第一步，也能使跑友們提高辨識度，且更有玩樂礁溪馬的氛圍。
礁溪鄉鄉長非常重視一年一度的礁溪溫泉馬拉松，今年報名人數近5000人，突破歷年參與人數最高，因此要使賽事能夠順利、圓滿舉辦，需要龐大志工團隊的協助，各位都是幕後功臣之一。本次《志工大會》也有開放Facebook粉專直播，感謝許多志工線上同步參與，若仍有不清楚想要回顧者可點此連結：https://www.facebook.com/jiaoximarathon/videos/3477920112473136/
為讓志工們更了解當天工作分配的細齋，現場立即展開分組討論與說明，並相互認識組員，讓大家能更快速進入狀況，盡可能減少跑者可能的不便之處，感謝每位志工用心的參與整場說明會。
最後小提醒～賽事當天12月2日星期六，務必準時於主會場志工中心集合，簽到後記得穿著志工衣與領取個人名牌、早餐與水，再向各組組長報到喔！先感謝各位～～～我們周末見囉！
責任編輯：Yuli
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