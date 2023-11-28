賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬200列車配速計劃

車長穿搭_身穿深藍色配速背心、綁空飄汽球(資料來源：運動筆記)

2023年運動筆記配速團隊最後一站來到宜蘭礁溪囉~這次要與跑友們用雙腳一起探索礁溪的優美景緻，感受礁溪的人文風情、小城活力。今年由 波馬女神 王小茹 、熱門候選人 許竣欽 及 宗愛怡生 宗慶 擔任半馬2小時 配速列車長，非常歡迎跑友們與列車長共跑，12月2日 (週六) 讓我們來礁溪跑步、玩樂礁溪。

背後別上完賽時間車牌(資料來源：運動筆記)

半馬組200列車配速策略

礁溪溫泉馬拉松半馬賽道地形起伏不大，原則上200列車會以均速穩定前進，每一個水站只會將速度稍微放緩進出，讓跑友們能適時的補充水、運動飲料…等。由於主辦單位提供的賽道GPS測量距離為21.6K，保守起見，我們將以 5'25 ~ 5'30/km來配速，最後平均配速約5'27/km，預估完賽時間為1小時58分上下。過程中，配速列車也會視實際情況調整配速，請跑友們安心跟車，保留體力，以確保大家都能在目標時間內完成比賽喔！

補給站資訊

半程馬拉松共有7個官方補給站，第一個補給站設在3.5km處，接下來沿途每2~3km會有一個補給站，200列車每個官方補給站僅會進站取水不停留，配速大約放緩約5~8秒，跑友們可視天氣狀況進行補給，適時的補充水份、運動飲料以維持基本體能，避免因缺水、缺電解質所產生的任何身體不適。

貼心小提醒

1、大會整理會場周邊停車，距離會場約 1~1.5公里，請多多利用大眾運輸工具前往會場（礁溪車站步行至礁溪國小約 1公里）。

步行路徑 https://goo.gl/maps/3v8ZpHKhMbbQdqRe9

(圖片來源：礁溪溫泉馬拉松FB粉絲專頁)

2、半程馬拉松，限時4小時，AM 06:15準時起跑，請跑友務必提前至集合起跑點：礁溪國小集合。 最後，礁溪馬前所未有的完賽禮是一個紀念小抱枕，讓我們用輕鬆愉悅的心情完賽，一起把它帶回家吧

(圖片來源：礁溪溫泉馬拉松FB粉絲專頁)