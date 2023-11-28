賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬345列車配速計劃

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運動筆記／ 林渤詔

溫泉第一時間就會聯想到礁溪這個溫柔鄉吧♨每年12月的第一週末，擠滿了大大小小的賽事，今年也不例外，賽事就將近20場；那麼今年的您選擇在哪裡跑步咧？是否也跟列車長渤詔及啟章一樣選擇人氣超高的［礁溪溫泉馬拉松］，若是這樣那就讓我們一起在這個週末愉快的奔馳在礁溪賽道上吧！

⭐️大會這次有多班列車🚆可搭乘，歡迎大家選好自己喜歡的車次，跟好跟滿，隨時可以變換車次🤭。

今年會場跟去年一樣選擇在《礁溪國小》，路線稍加變化一些些，不過沿途依然會經過礁溪的個個景點並且還別具挑戰性，因此設立兩個獎項～

［全馬爬坡王］

全馬組指定爬坡路段，於活動當天上午 10:00前完賽，取 W6~W7區間成績男女第一名☝️，並贈送紅點衫，特色獎盃一座🏆。

（礁溪溫泉馬拉松FB提供）

［半馬衝刺王］

半馬組指定路段，於活動當天上午 8:00前完賽，取 W12~終點區間成績男女第一名☝️，並贈送綠衫，特色獎盃一座🏆。

       

（礁溪溫泉馬拉松FB提供）

全馬選手早上6:00起跑，天氣應該很舒服，沿途還會經過不少特色民宿🏰、觀光工廠🕌以及風景區🏞，可以讓大家邊跑邊欣賞礁溪美景，用雙腳認識這個溫泉之鄉。

《配速計畫》

賽道途中總共會經過15個補給站💧，每站都會進站，屆時在依個人需求進站補充水分及食物能量；🚫切記千萬不要等到渴了才想補水及鹽巴。《穩穩推進》開跑前10公里為較平緩坡，配速大致維持在5:15～5:20左右，穩穩暖身推進。

《連續上坡》

接下來開始進入全馬重要關鍵，也是整個路線的重頭戲，會連續上下兩個大坡峰⛰️，坡度起伏開始略為較大，希望大家可以不求快、減少步幅加快步頻以及穩穩地調整呼吸，爬坡時配速會來到6:10～6:20左右，一直爬升至最高點。

《放鬆下坡》

有爬坡就會有下坡，此時就請將身體肌肉放鬆，雙手順勢擺動、維持身體平衡並將配速加快至4:40左右，順順的滑行下去。

《開心回程》

接著來到賽事的尾聲，也是較為平坦的道路，配速則維持以5:10～5：15推進，若是還有餘力的夥伴們，可以在離終點前2公里，慢慢加速，跟著前面的跑者努力大膽衝刺，衝破自己的PB👍！或是您也可以跟車長 渤詔／啟章一起在預計時間3:43～3:45回到終點。預祝大家都可以再創佳績開心拿到完賽紀念獎牌🏅

 

（礁溪溫泉馬拉松FB提供）

路線GPS圖👇https://ridewithgps.com/routes/44446994

《貼心提醒》

☆上坡不求快推進、下坡順順加速☆進站保持距離，慢慢喝穩穩拿。

☆留意身體狀況，有狀況立即求助☆適當補充水分及電解質，站站拿站站喝。

☆賽前睡眠充足，至少6~7小時，起跑前至少兩小時吃完早餐，切勿空腹。

⭐️主辦很貼心還提供泡湯服務跟接駁唷！

 

（礁溪溫泉馬拉松FB提供）

馬拉松

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