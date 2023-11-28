賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬400列車配速計劃

冬日時節，最適合來一趟結合溫泉的旅跑，2023礁溪溫泉馬拉松將於12月2日（週六）登場，除了賽道沿途優美的蘭陽風光，賽後還可以憑號碼布免費享受溫泉浴，更有許多地方特色美食，延續多年的傳統，運動筆記配速列車當然也不會缺席，各班次的配速列車，滿足不同跑者的需求。

此次全馬組4小時列車，由我搭配經驗豐富的國維一起合作，帶領跑者達成破四目標。

賽道分析

今年的賽事路線大幅變動，全馬路線捨棄原本往櫻花陵園方向的綿延9公里爬升500M的上坡山路，僅有小礁溪路段與清松果宿路段2個緩坡，兩個路段總爬升約280公尺，算是相對平易近人，途中分別經過水田泱泱的蘭陽田野，可以欣賞晨曦中蘭陽田園之美，再進入林蔭夾道的龍潭湖畔，可以享受一段青翠蓊鬱、湖水盈滿的舒暢路徑，隨後進入小礁溪、大礁溪沿岸溪畔的青山綠水，沿途還會經過許多宜蘭特色民宿，可以說是一趟飽覽礁溪風光、充滿自然景致的優美路線。

配速策略

1、自會場出發後，往龍潭湖公園方向前進， 前12K幾乎為平緩好跑的路面，平均配速會落在5'20'~5'30'/K。

2、兩段緩坡路線：12Km~16Km(海拔33M爬升到128M)、20Km~24Km(海拔50M爬升到170M)，略為降速落在5'30'~5'40'/K

3、全馬組共計有15個補給站點，大約是每3公里一個補給站，進補站前10公尺會略為降速進站，請各位跑者視需求自行加速補給，再調整回到配速區間，跟上配速集團。

4、上坡慢慢推進、下坡順勢加速，預計在大會時間3：58：XX達標抵達終點，最後1公里下坡路段，尚有餘力的跑者，可以大膽全力衝刺。

溫馨提醒

1、賽前一晚務必睡眠充足，並於起跑前兩小時前吃完早餐。

2、依照個人汗水流失程度，適當補充水分及電解質。

3、過程中身體若有不適或突發狀況，請不要勉強，立即尋求周遭大會工作人員協助，平安完賽最重要。

#2023礁溪溫泉馬拉松#運動筆記配速列車