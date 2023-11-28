賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬145列車配速計劃

大家好~ 一轉眼又來到了一年一度的礁溪溫泉馬拉松.此次半程馬拉松1小時45分列車，就由玩沙首席林丹尼 及 波馬女神王小茹來帶領大家完成目標。

我們都有40+官方配速場次經驗哦! 依Weather Yam 礁溪鄉一週天氣預報。溫度大約在17~20度間，是怡人跑馬的好天氣，早晨可能會偏涼會不會下雨還需要再觀查.要先做好各種情況準備哦~!

1:45配速計劃

我們會秉持著 配速員公約.. (沒有這公約...) 😁 😁 😁 ...我們會秉持著穩定的配速前進。因路線地形有上下坡，以均速4分53秒/km來跑，遇到上坡略減速，下坡用順順的帶下去。讓跟車跑友們，順順的跟好跟滿。

補給站方面大會共設有7個補給站。分別為3.5 | 6 | 8 | 11.3 | 13.5 | 16.7 | 20 公里處。各站會快速通過5~10秒間，盡可能不影響跑步節奏。預估完賽時間約為1小時43分30秒.跑完後，我好期待這顆大抱枕 ＋ 滿足的去泡湯啦~～～

以下為賽事過程小叮嚀

1.留意時間 2.注意安全，路面有狀況時，我們會盡力提醒，但也請跑友們多加小心。3.出發前要做好熱身，最好在. 1小時前吃完早餐(也別吃太飽) 最後祝大家跑的平安順利。