彰化馬拉松嘉年華第五場 伯立歐公益馬拉松三千人開跑

圖/2023伯立歐公益馬拉松

2023第十屆「伯立歐公益馬拉松」11月26日(日)一早在彰化縣二林鎮國立二林工商熱鬧開跑!吸引近3000名跑者一起參加，以及超過800名的志工及近200位的協會同仁投入服務，今年的跑者中，最小的是11個月大，最高齡的是來自大城鄉100歲的盧阿嬤含家族共28人，超強的凝聚力一起相挺伯立歐家園。賽程分為半馬21公里、11公里及7公里共三組，跑者從彰化縣二林鎮出發，到竹塘鄉正興建中的伯立歐家園。彰化縣長王惠美、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、活動代言人梁佑南與多位藝人、各級民代、各界貴賓，帶著滿滿愛心，一起熱情來參與。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

王縣長表示，伯立歐公益馬拉松已邁入第10年，感謝跑者的愛心，這次活動的盈餘將全數捐給伯立歐，賽程結束後還有義賣小物，歡迎大家採買做愛心，伯立歐家園正在興建中，希望能提供給身障人士晚年安養的場域，特別感謝伯立歐顧問團等辦了許多場的義賣活動，籌措伯利歐家園的興建經費，有錢出錢、有力出力，期待早日興建伯立歐家園。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

陳忠盛理事長表示，伯立歐公益馬拉松是國內唯一為了籌建伯利歐家園所舉辦的馬拉松活動，感謝善心人士10年來不離不棄的支持，一步一腳印，協助興建伯立歐家園，在今年9月11日開始動土，希望在大家的協助下能在2年內完成伯立歐家園。

二林鎮長蔡詩傑表示，在二林舉辦的伯立歐馬拉松，跑者可以邊跑邊觀賞美麗的蕎麥花田，縣府成功整合縣內各項馬拉松賽事，今天是彰化馬拉松嘉年華最後一場馬拉松活動，希望鄉親朋友能在二林留下美好印象。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

王縣長指出，伯立歐馬拉松是彰化馬拉松嘉年華最後一場，同時也是最溫暖人心的一場，今年是彰化縣建縣三百年，也是伯立歐馬十週年!今年不僅讓我們的身障夥伴免費參與 更新增了永續跑者一同響應推動環保，在這樣一場由身障團體主辦的大型活動，能喚起社會大眾對身心障礙議題及環境永續的關注，共同以愛及行動來關心我們身邊的人與環境。縣府團隊一直以來積極落實「全齡照顧、全能守護」的主張，打造彰化縣成為一個屬於全民全齡的樂活居地，希望身障夥伴都能盡情展現生命的光彩，在晚年時得到最好的守護！這十年來，包含我們許多藝人朋友，以及在場每一位跑者的參與，你們每一次的參與都是在幫助很多人，都是在促進社會共榮共好的發展。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

盧家的媳婦謝育娟表示，盧氏家族已經連續來第五年了，希望陪孩子參與健康且富有意義的活動，伯立歐馬就是最好的選擇!第二高齡的91歲阿嬤是藝人馬國畢的阿嬤，同父母、弟弟弟媳一家共8人前來! 很少在螢光幕前亮相的元六一家四口也是已連續參與多年，今年的活動代言人梁佑南與女兒方琦及藝人許仁杰等好友們從全國一起來相挺伯立歐家園。梁佑南說：「今天到場的每一位，我們都是伯立歐家園的家人!家人之間彼此互相支持是應該的，只要哪一個家人有需要，我們大家一定會相挺到底!伯立歐家園已經開始蓋了，前兩天地基灌漿，雖然還有近9千萬的建築經費需要大家支持，但是我今天看到這麼多的人一起來，包含中華電信、力寶龍集團，都是幾十人幾百人的一起來，我相信伯立歐家園在所有家人的支持下，一定會順利完成的!」

圖/2023伯立歐公益馬拉松

共同跑在浪漫雪白蕎麥花田旁，沿途多達17站宛如美食街的超豐盛補給站賽道，不僅有龍蝦、牛排、鮑魚、干貝、燒酒雞、麻油雞佛杏鮑菇、葡萄酒等，還有十八骰仔博香腸趣味活動，好吃又好玩，回到主會場還有烤大豬完賽美食，與十周年跑者專屬的感恩回饋抽獎與夾娃娃機，豐富多元超精彩。此次十周年更吸引知名企業家樂福文教基金會來設立補給站，以及乖乖公司來贊助完賽禮，跑者享受的服務及規模更勝以往。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

伯立歐家園在今年9月開始蓋了，伯立歐顧問團楊奕強創團長指出，近年營建費用持續高漲，伯立歐家園的經費需1.8億元，目前還有將近9千萬元的缺口，期盼更多的人來關注身心障礙者就業及老年安養的問題，共同幫助伯立歐。

主辦單位彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長回應：十年了，對於一個身障社福團體要不假他人之手，靠自己的力量辦理大型的運動賽事，不是一件容易的事。能持續十年全仰賴各界的贊助以及您們每一位的支持。因為有您，讓我們可以勇敢前進！謝謝您，成為我們籌建家園這條路上的陪跑員，讓我們一起前進就對了!

「伯立歐公益馬拉松」為彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會自2014年起，為籌建「伯立歐家園」首創由身障團體主辦之運動賽事，目的為鼓勵身心障礙者勇於走出戶外，與民眾一起在賽道上勇往直前；最終目標是期盼透過賽事，讓更多人看見並支持協會，為身心障礙者能有一處安身立命的家園所做的努力。近9千萬元的經費缺口，需要各界更多的響應，幫助伯立歐家園能順利在2025年完工，誠如神所成就的計畫不只是建築物，乃是要我們讓一切美善的事持續發生，需要敬虔的往前走，更憐憫地持續推動社會公益正能量，集眾人力量為社會弱勢者建造有形的與無形的共融家園。

圖/2023伯立歐公益馬拉松

與會貴賓有立法委員謝衣鳯、縣議員洪子超、吳淑娟、張國棟、洪騰明、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、伯立歐顧問團創團長楊奕強賢伉儷、榮譽團長陳永聰賢伉儷、第一副團長黃育寬、副團長陳肇浩、副團長紀慶堂、伯立歐公益大使梁佑南、方琦、元六、羽庭、林秀芳、林奕好、林盈盈、楊子儀、鮑正芳、二林鎮農會總幹事邱士平、二林工商校長丁志昱、中華電信彰化營運處總經理林沂茂、中源機電顧問股份有限公司董事長林益輝、輝庭企業股份有限公司董事長特助蔡孟偉、微醺生活主義有限公司總經理王鈞毅、彰化儒林獅子會長蕭伊玲、彰化聖心獅子會長蔡志南、彰化源清獅子會長陳瑩、彰化二林獅子會長陳瑞平、彰化二林十方獅子會長張永和、王功國小校長謝格倫、社會處副處長凃敏群、工商發展投資策進會副總幹事陳穎青、縣政顧問、各級民意代表、地方仕紳等。