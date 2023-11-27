賽事心得／感恩節路跑賽 希望建立家族傳統

感恩節清晨，偕從大學回家過節的兒子一起參加鎮上第36屆感恩節路跑賽。天氣很好：3度C左右，陽光藍天。男女老少、狗與嬰兒推車，跑的、走的，聖誕裝、睡衣褲通通來著不拒，六千多人一起歡聚街上。

比賽分5k和5英里，我們參加的5Ｋ沿著主街朝鎮中心跑，第一英里是鎮上最陡的一座長坡，終點也在坡上。因為高坡和冰冷的天氣，對於這場火雞節路跑賽，我們抱著共襄盛舉、眾人一起開心地跑一跑，並為稍晚的大餐先消耗點熱量⋯；另外，我也私心希望，藉此和海奕建立另一項新的傳統：日後當他返家過節時，我們可以和鎮民一起，以這個路跑賽揭開年底節日的序幕、感恩又過了平安健康的一年。

沿途，到處是裹著衣帽的居民搖著鈴鐺或高喊加油、感恩節快樂！「再加油一點、快到了，你很棒！」年輕的父母們則不斷地鼓勵著身旁不願繼續跑的孩子。跑上最後一段上坡後，我以女子分齡第32名（共380人）完賽，能維持一定的速度讓人對嚴寒冬季裡的路跑訓練更多了一些信心。

跨過終點後，除了一般的香蕉與能量條等補充品，每名參賽者並獲贈本地百年烘培店烤的新鮮蘋果派一盒。神輕氣爽地回到家，開始烹煮感恩節的餐點，這下甜點也有了，就準備飽餐一頓：）