2023扶輪臺北城市創意公益路跑 逾萬名跑友熱情響應

「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」26日於總統府前盛大開跑，本路跑活動作為「2026國際扶輪世界年會」在臺北的開端。以「為世界創造希望」為主題，賽事總規劃為競賽組12.5公里與休閒組3公里，活動約有1萬名選手齊聚共襄盛舉。活動部分所得將由各地區扶輪社捐贈作為社會公益服務。愛分享、分享愛，為世界創造希望，讓愛成為溫柔的力量。

臺北市蔣萬安市長一早蒞臨活動現場給予所有參加者鼓勵及祝福

12.5公里及3公里跑者陸續於當天早上6點開始起跑，臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、2024-25國際扶輪社長當選人RIPE Stephanie Urchick、國際扶輪六地區總監3481地區黃桂香總監、3482地區莊子華總監、3490地區陳昱森總監、3521地區章金元總監、3522地區許旭輝總監、3523地區楊奕蘭總監等人共同鳴槍為選手加油。臺北市蔣萬安市長更於百忙中一早蒞臨活動現場給予所有參加者最大的鼓勵及祝福。

臺北市蔣萬安市長蒞臨「2023扶輪台北城市創意公益路跑」致詞

現場雖然飄雨但澆不息全體的熱情，臺北市蔣萬安市長致詞時向所有參與的扶輪社友和跑友們致以最熱烈的歡迎和感謝之意，並盛讚「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」是一場意義非凡的活動。他說道：「國際扶輪容納各行各業的優秀人才，扶輪全體為臺北這座活力城市注入了更多的朝氣與熱力，這是一場熱情奔放的路跑活動，很開心今日能來參與這場盛事。」2026國際扶輪世界年會地主籌備委員會(HOC) 謝三連主委表示，跑步不僅是一項運動，更是一種對生命的熱情追求。今日參與路跑的扶輪社友與跑友們皆以路跑的方式，來共同體現活力健康並象徵著共同追求美好。透過這場路跑彼此情誼連結在一起，也一同為社會的進步和人類的福祉努力奮鬥。

2026國際扶輪世界年會地主籌備委員會(HOC) 謝三連與六地區總監於起跑拱門前合影

國際扶輪3523地區楊奕蘭總監說，在未來的日子裡，我們將持續努力，繼續發揚扶輪的精神，成就更多的社會服務事業。希望大家在這次活動中，能夠找到屬於自己的愛與快樂，並且將這份感動分享給更多需要幫助的人。

現場雖然飄雨但澆不息全體扶輪社友與跑者的熱情，起跑盛況相當動人

為鼓勵跑友們成功達陣，此次完賽將可獲得精美運動毛巾、獎牌，以及廠商贊助的滴雞精及茶包，活動最後更提供豐富的摸彩獎品，現場將抽出6支iPhone15與價值3萬元禮券，讓來參加路跑的社友們收穫滿滿。除了路跑活動外，現場還有小型演唱會與扶輪社友演出多首精彩的歌曲與舞蹈，輕快熱情演出將吸引許多民眾駐足欣賞。

「國際扶輪青少年交換計畫」RYE交換學生與臺北市蔣萬安市長合影