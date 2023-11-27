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賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬445列車配速計劃

運動筆記／ 陳宣諭

礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過已行之有年的礁溪溫泉馬拉松，選手可以享受到礁溪優美的景緻，更能在賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，讓參賽者能飽覽礁溪人情及美景，展現礁溪小城活力，並體驗溫泉、美食等地方特色，是全國絕無僅有的一大享受。

如同以往，起跑會場一樣選在礁溪國小，鄰近礁溪火車站及湯圍溝溫泉公園，也是礁溪鄉最熱鬧的地方，讓跑者無論是提前住宿，或是賽後泡湯，都極為方便。運動筆記配速列車今年依然為大家提供配速服務，全馬班次從3小時45至5小時30分，也有半馬1小時45分起至2小時45分之個班次可選擇。我這次擔任4小時45分列車，搭檔為北投好夥伴吳佳哲，兩人已多次一同配速，是非常有默契的組合，能提供各位跑者穩定且準時的配速服務！

而這次礁溪溫泉馬拉松的全馬組路線不同以往，免去了陡上到礁溪陵園的山路，雖然也還有些許爬升，但相較起前幾年，算是親民很多，且避開了車多路段，跑起來更安全更舒適！

最新全馬GPS路線：https://ridewithgps.com/routes/44446994

配速策略

以全馬4小時45分來說，均速大約6分45秒/公里（含補給），去程平路配速會落在每公里6分10秒至6分30秒，上坡則會降低速度至大約7分30秒，下坡則會視狀況調整速度，而後半程因應跑者們的疲勞已開始浮現，平路會再降速至每公里6分45秒至7分鐘。參加初馬的跑者，或是想穩穩突破4小時45分的跑者，跟著我們能夠為大家穩定配速，順順完賽喔！

參賽選手福利

這次礁溪溫泉馬拉松大會還提供了「老派溫泉專車服務」，為盛邀選手能於賽事當天享受泡湯樂趣♨，大會規劃安排小巴士接駁🚐，相關資訊如下：🔸接駁時間：預計賽事當日 08:00 ~ 13:00（每30分鐘/班，共計10班次）

🔸接駁方式：巡迴式接駁。

🔸乘車地點：礁溪國小（礁溪路四段/育才路路口）

🔸起終點與中途停靠站：會場起點（礁溪國小）→ 礁溪火車站（礁溪溫泉廣場）→ 礁溪地景廣場 → 礁溪轉運站（礁溪溫泉公園）→ 湯圍溝溫泉公園 →會場終點（礁溪國小）

喜愛泡湯的跑者們千萬別錯過唷！

而這次除了各組總排名與分組排名獎之外，更增加了「區間賞」，分別為#全馬爬坡王 & #半馬衝刺王 ，想爭奪獎座的跑者們一定要好好大展身手一下！

賽前溫馨提醒

1.充足的睡眠很重要，前一天一定要早點休息，早餐建議於起跑前兩小時吃完，以免起跑後造成消化不良。

2.由於賽道上，廁所不會隨時有，記得於起跑前的會場上先行如廁。

3.如遇身體不適，一定要停下腳步，並尋求大會人員的協助，切勿硬撐，賽場永遠都在，身體健康人平安才是運動的宗旨！

馬拉松

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