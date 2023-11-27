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高雄馬拉松開跑 肯亞選手大贏

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
2023富邦馬拉松昨天吸引萬名選手跑經九如橋，陸橋在馬拉松路跑結束後，下午就封閉動工拆除；全馬女子組由肯亞選手Careen Mwetich Cheptoeck奪冠（圖），這是她第二次參加高雄馬。記者劉學聖／攝影
2023富邦馬拉松昨天吸引萬名選手跑經九如橋，陸橋在馬拉松路跑結束後，下午就封閉動工拆除；全馬女子組由肯亞選手Careen Mwetich Cheptoeck奪冠（圖），這是她第二次參加高雄馬。記者劉學聖／攝影

高雄市府主辦「2023高雄富邦馬拉松」，昨清晨在高雄世運主場館開跑，33個國家地區、萬名選手參賽，為呼應環保永續，賽事前導車安排電動車及電動機車，還把高雄夜市美食搬進補給站，比賽成績肯亞選手大豐收，抱走全馬男、女子組前3名。

高雄富邦馬拉松今年以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，希望所有人持續邁進，突破自我。為推動運動平權，設競速輪椅組、運動輪椅組，視障組採男女分組，讓視障者有同樣參賽權利。

高雄市副秘書長張家興與富邦人壽總經理陳世岳等人共同鳴槍起跑後，張家興也下場參加半馬競賽，與萬名跑者一起享受流汗暢快。

運發局長侯尊堯表示，本屆賽事把高雄夜市美食搬進補給站，參賽者享用後直呼「高雄小吃太美味」；來自日本馬拉松友好城市仙北及館山市交流團也來台參賽、觀摩，稱讚賽事為高雄帶來觀光收益，透過運動促進台日友誼。

全馬與半馬賽事通過九如陸橋，跨越愛河兩岸，因賽事結束後九如橋即拆除，選手跑過陸橋時都揮手拍照、留下永恆記憶。

本屆全馬男、女子組前3名都是肯亞選手，男子冠軍是Stephen Mungathia Mugambi，成績2小時14分58秒；女子組Careen Mwetich Cheptoeck以2小時40分28秒奪冠，國內全馬男、女子第1分別是張景敦、林于馨。

馬拉松 運動 美食

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