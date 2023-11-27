高雄馬拉松開跑 肯亞選手大贏

距離上一次參加半馬已經過了三年多，這段期間我經歷了人生的重大變化：生了一個兒子，成為一位媽媽。許多為人父母的人都會有個共同的體認，那就是孩子還小的時候，幾乎不會有什麼自由時間，也無法像以前一樣隨心所欲地安排自己想從事的活動；當然，我也不例外。但我看著剛生產完沒多久、肚皮還呈現鬆垮狀態、整個身體圓了一大圈的自己，我實在無法忍受自己的身材「走鐘」成這樣。於是，我除了去健身房報名一對一教練課之外，也經由同行引薦加入了跑團，希望重新投入訓練後的自己，能有更健康的身體來面對帶小孩和工作的挑戰。

2023-11-24 09:50