高雄富邦馬拉松休閒組開跑 百隻恐龍爆笑狂奔

2023高雄富邦馬拉松今天由3.5公里休閒組打頭陣，家長帶著小朋友共襄盛舉；今年亮點是恐龍變裝競速賽，民眾穿著充氣恐龍裝在國家體育場田徑場狂奔，不只比速度更比搶鏡。

休閒組活動在上午7時30分，於高雄市運動發展局長侯尊堯、富邦人壽總經理陳世岳鳴槍後開跑，今年口號是「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越 」。

現場不少家長為家中寶貝裝扮可愛造型，超萌模樣成為攝影師捕捉焦點，創意造型獎第一名由揹著啤酒箱改裝的超大型十字架扮成耶穌的跑者獲評審青睞，奪得新台幣5000元獎金。

恐龍競速賽分為男女組，冠軍分別獲得新台幣1萬元獎金，共吸引100多隻大小恐龍報名競賽，參賽者穿著自行準備的恐龍裝，在國家田徑場上衝刺，場面壯觀，侯尊堯也穿上恐龍裝跟大家一起奔跑同樂，民眾直呼好笑又好玩。

2023高雄富邦馬拉松25日登場，此次亮點是恐龍變裝競速賽，參賽者穿著自行準備的恐龍裝，在國家田徑場上衝刺狂奔，不只比速度更比搶鏡。 （高雄市運發局提供）中央社

侯尊堯表示，希望民眾都能享受高雄富邦馬拉松熱鬧氣氛，也藉此養成親子的運動習慣，未來都能成為全馬、半馬賽事的參賽者。看著恐龍選手們努力往前衝，連恐龍都能跑起來了，下屆賽事要號召更多市民一起來運動。

冠名贊助單位富邦人壽表示，路跑不只讓身體更健康，也為社會注入正向力量；今年號召近百位在地員工共襄盛舉，與民眾一起享受熱鬧活力的休閒組賽事。

明天為全馬、半馬組賽事，為激勵台灣好手創造佳績，設置總額60萬元的「本土選手破全國紀錄獎金」，同時鼓勵跑者加入「RUN FOR GREEN」計畫行列，每人只要累積40公里跑程，並至網站登錄（https://www.fubon.com/r4g/），富邦就為台灣土地種下1棵樹。