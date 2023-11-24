AR 臺北馬訓練營—跑步路上有教練和夥伴原來是這種滋味？

(圖片來源：轉身)

隨著十一月步入尾聲，代表臺北馬拉松 adidas AR 訓練營也邁向倒數四週，半馬組歷經兩個月的訓練，來自教練和配速員的全力應援與激勵，學員們不僅在體能與跑步技巧上有所提升，在一起變強的過程中，也找到了內心更多對於跑步的熱愛，一起來回顧幾位學員因嚮往而聚集在一起的理由，也看看目前的他們是否正朝著內心的目標前進。

不再孤身一人 漸漸打開自己跑步潛能

「我在想別人可以，我自己一定也可以」，從小就喜歡跑步的 Bonnie，曾一度荒廢這個興趣，因為身邊同事的也開始報名賽事，讓他重燃興趣並設定目標，就鎖定台北馬拉松。

「自己跑常有一種停滯不前的感受，越執著進步，就越無法向前，也無法堅持習慣」，實際加入訓練營後，給自己帶來的改變遠超他所想，原來學習的對象不只有教練，訓練中也還有經驗的豐富配速員，無論是跑姿還是呼吸調整，每次練跑、交流都讓他進步良多。

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而鄭子健教練率領的教練群對 Bonnie 而言，就像是一盞燈，不只引導進步的路線，訓練中的觀察和建議也能看著自己影子般，有更多檢視自己的角度，朝更好的方向改進，加上配速員的陪伴也給了他不放棄的動力，「每每覺得自己不行要掉隊時，都有人能給我更多的激勵，又堅持撐到最後一趟課表。」

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「幾週下來的累積，對於過去的我來說是不可想像的速度，但通過這個訓練營，設下的高標也變得越來越真實了」，Bonnie 逐漸意會到跑步不再是強迫自己去做的事情，而是一種享受和習慣，也期待在這次臺北馬後，能有滿意的成果收穫，也期許自己能朝馬拉松或鐵人更具挑戰性的目標前進。

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面對訓練、堅定信念 勇敢為自己設下目標

「我喜歡跑步時全身心投入的感覺」，從小就熱愛跑步的 Amy ，以前擅長短跑，直到今年才接觸到路跑，發現長跑更需要毅力和意志力，與過去短距離的衝勁與爆發力有所不同，也漸漸習慣摸索並享受這樣的過程，選擇報名臺北馬和加入訓練營也是為了為生活增添不同的色彩。

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訓練初期， Amy 對於設定目標有些排斥，「跑步過程中，我總是看到自己的不足和不完美，但子健教練都會說，每次訓練中都應該全力以赴，這樣才能看到更好的自己」。這一句話烙印在他的心中，想看見不一樣的風景，就試著為自己設定目標，並為之努力奮鬥看看，也讓 Amy 在訓練的每一步都特別有成就感。

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因為之前從未經歷過完整的訓練方式，從教練、配速員到身邊的訓練夥伴都給他無比的安定感，也更加堅定信念不容易動搖，「不要害怕挑戰，也開始期待突破極限時，將會得到意想不到的成長」，也讓 Amy 非常慶幸加入這個團隊，開始期待充實累積，以及最後迎接成果時的單純喜悅。

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一群人讓跑步變得更好玩 誰說訓練只有刻苦訓練

「我過去都認為跑步是一個人的運動，直到加入了 AR 後才發現一起跑是這麼開心的事」，文馨早早就決定參與臺北馬，為此想規律運動，加入訓練營才發現好多配速員和教練，有種被細心呵護的感覺，但更驚豔的是與夥伴一同訓練的感覺，「讓跑步突然變得更有趣，而且很有活力，沒有對於練跑的抗拒感，更多是開心的感受。」

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訓練初期令文馨比較驚訝的地方是跑者的心態，「即使下雨，來訓練的夥伴和其他一般跑者還是很多，有人跟我說，你不會知道下一次的天氣會是怎麼樣，你想要跑、需要跑，就會繼續跑」，也讓他知道跑步就是一件沒有限制的事情，加上形形色色的跑步夥伴們，也豐富了文欣的跑步日常。

教練鼓勵文馨可以把目標設定更高一點，「我喜歡訓練時嘗試將自己逼到極限，儘管有時候事情可能不如預期，但人生就是這樣，可能會有些阻礙，只要心態不害怕失敗」，雖然有些困難，但因為目標明確，加上配速員和夥伴一同努力和鼓勵，任何困難都值得一試。

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跑步需要專業才有效率 期待持續累積的自己

「我跑了一段時間之後，發現自己跑步的相關知識不太夠」， Rose 開始會觀看網路上各種文章、教學影來片學習，卻也發現每個人的身體素質和跑步姿勢都有所差異，只靠自我評估和學習其實進步的幅度有限，後來看到竟然有訓練營可以讓專業教練指導，迫不及待加入這個大家庭。

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實際加入之後，回饋確實符合他當初的期待，不只有教練團練開課表一起訓練，也不斷更新跑步的知識和自我的認識，「譬如說：我一開始跑步時都會有很輕微的沙沙聲，我平常根本不會發現問題，但教練一看就發現問題，提醒我說那聲音是我跑動會一直剎車，讓我在短時間改正，跑得更有效率，也減少不適的感覺。」

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另一個方面當大家一起跑時， Rose 自覺不會輕易停下來、偷懶，「若今天距離變長、速度變快時，第一個不想到放棄，而是我們一群人有信心一起達到」，他也意識到跑步就是要慢慢累積，有效率但不急躁，絕對能一點一滴進步的，所有人都是一樣的；「我的目標很簡單，我想要在比賽中完賽並且不受傷，順順打破自己過去的紀錄，並且以快樂的心態完成比賽」， Rose 也期待訓練營結業時，那個養成堅持不懈跑步習慣的自己。

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匯聚志同道合的跑步夥伴 享受訓練中一起蛻變

「我覺得最重要的事想和一群有相同目標的人一起運動、一起準備」，雖然 Stella 今年初完成了自己的第一場全馬賽事，但更多時候都是獨自跑步或與朋友輕鬆跑，下半年設下了半馬突破的目標後，他希望藉由外力讓幫助自己進步。

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在這次的半馬訓練營中， Stella 發現了一種系統化的訓練這個新天地，不僅提供團課訓練的空間，也給學員們適度的強度和持續性的安排，「我很享受這個過程，特別把大家聚在一起，就有一種鼓舞人心的氛圍，我們從彼此的進步中獲得激勵、催化，大家都相信會一起越來越好，也會越來越強。」在一次超過三十公里的長距離練習中， Stella 發現很多半馬組的同學都還是自願參加，完全被大家想要嘗試的熱情和積極度感染。

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「這次訓練營不僅僅是終點，對我而言，更像是一次寶貴的學習。我希望從中獲得更多系統化和科學化的訓練方式，畢竟身體是有限的，我想知道如何更有效地訓練」，點滴的累積讓 Stella 相信，無論是明年、後年還是更久遠之後的賽事挑戰，自己都能繼續在這條路上跑得更好。

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教練、配速員和夥伴 讓系統化訓練不再冷冰冰

「每週三天有針對性地訓練，這讓我受益匪淺，明顯感受到漸進式調整和逐漸進步的感覺」，趙威多年前就曾以臺北馬作為初半馬，因為很喜愛 adidas ，這次鼓起勇氣加入訓練營的行列，雖然跑齡相對其他半馬組夥伴長，但完整的系統化訓練和教練的配速安排還是第一次，也在「操練」中獲得滿滿的安定感與成就感。

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雖然訓練完後趙威能體會到教練的安排用意，但過程總是會比較辛苦一點，「有一次在跑一個超長距離的間歇時，最後幾圈幾乎要放棄時，一位配速員的學長跑在我一旁鼓勵我堅持下去」，意志力和精神幾乎快瓦解，但還是在帶領下突破了那個難關，當下的滿足感是特別甘甜的，「每次跑到課表的最後，一起努力撐完最後一圈結束，一起大口喘氣的感覺很棒。」

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對於幾位學員而言，臺北馬 AR 全馬/半馬訓練營不只是按表操課，把不同理由加入跑者們號召在一起，專業的教練、可靠的配速員前輩以及同樣熱血的夥伴一樣重要，全部都缺一不可，大家一起朝向同一個目標，逐漸蛻變成自己理想的跑者樣貌，一起在臺北馬這個賽道上盡情奔馳，最後在終點一起笑著迎接彼此，我們 12/17 終點見。

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圖片提供：adidas

責任編輯：Chun

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