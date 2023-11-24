賽事心得／飛越大嶼140K 失憶回憶錄

今年參加香港飛越大嶼山TransLantau的眾多台灣跑友們

HK100是我的初百K，2017年。當年懵懂的我對香港的印象就是可跑性高，補給站橙多，沿途廁所多，我吃橙拉了一整路，在補站摸了快一個小時，回終點花了21小時多，還幸運撿到小銅人獎😂

出發前跟阿元哈拉中，照片來源：尋寶網

這次報大嶼山就是覺得1近，2印象好，3上次港幣還剩很多，靠著來台五年的行義路鄰居-香港跑友Angus的大力支援八天食宿，還跟我說大嶼山只有140公里一個組別，不小心就直上140了😂 還好後來路徑因颱風影響，縮減成130公里，爬升6700公尺。

出發前跟UTMB總監Catherine合照，照片來源：明珠姐

長距離賽事並不可怕，可怕的是晚上出發這件事，我雷射完眼睛視力尚未完全恢復，走在大霧又沒反光指標的山上簡直跟瞎子沒兩樣。

還沒失憶的出發！照片來源：大會攝影師

出發時我們被安排到第二波22：15起跑(第一波菁英跑者是22：00起跑)，視力不好的我就一直跟著明珠姐顯眼的紅包包，沒想到跟沒多久就跟不上了😅，一路順著自己舒服的節奏到了T2補站9.8公里芝麻灣，這站沒什麼印象，應該是隨便補一下就出發了，然後就到了有折返的T3補站19公里貝澳，折返途中可以遇到前前後後的朋友，明珠姐顯眼的紅包包，阿澈的橘衣服，這一段大家可以互相加油打氣的設計還蠻不錯的😆

照片來源：大會攝影師

往T4補站29.8公里伯公坳記得是爬樓梯上山路段，半夜視線有限下只能跟著前一位跑者，正想說這位跑者的上坡配速不錯，定睛一看居然是跑山獸雲端越野的衣服，果然是阿元！有做功課的阿元跟我說大概還要爬2公里爬升多少，上坡比較有利的我就先走了，下坡的距離我看不清楚只能慢慢下，阿元就先下到補站了，本來預期半夜的伯公坳有熱食，但我沒看到，只能吃橙充飢，結果就是胃寒的我接下來只能一直找廁所拉肚子，怎麼每次來香港比賽都是同樣結果。

照片來源：大會攝影師

過了伯公坳要開始上山往鳳凰徑，整路沒人可跟沒布條可看，只能整路低頭看路徑，默默的就到了T5補站35公里的昂坪，天亮了，我終於有看到補站有熱粥😆，吃了一碗粥，就看到阿元悠閒進站還在賽道錄影中。回來看晶片記錄，原來我到這站已經排名311/總共370位跑者，加上數十位前幾站就被關門的，我的速度根本已經在關門邊緣，難怪整路孤單寂寞覺得冷🥶

35公里補站昂坪大佛，照片來源：大會攝影師

我在昂坪補站的休息時間是1分20秒，一碗粥吃完就閃人的概念😂

從這站出去就開始是一路好跑的下坡，因為白天視力比較好所以記得很清楚😂 晚上他們說有牛但我只看到牛大便，說有熱食但我就看不到啊。

順順的到了45公里的T6補站狗嶺涌，這是一個要下到底的補站，除了我白天視力好一點記性也會好一點外，這站也是折返路線，可以看到大家的各種崩潰所以印象深刻。印象中我沿途只超越了幾位跑者，在這站居然從上一站的311名變成202名，到底是晶片系統有問題還是我的眼睛有問題😂

結果“下到底補站”沒熱食，我只好又吃了一堆橙，出站往上爬就陸續遇到阿元、(以為一直在我前面的)明珠姐、阿澈下來，大家互相加油後我就順順往上爬著，奇怪的是明明大白天，過了這段折返有很多人後就又整路沒看到什麼人了，反正約莫一個多小時我就獨推到了54公里T7轉換站大澳。

因為有了幾場長距離經驗，一進站就知道要做什麼：先拿轉換袋 > 要熱水泡自帶泡麵 > 去廁所盥洗，這站居然有熱水澡間，但已有一位女跑者在裡面洗得很開心，我就到隔壁間簡單擦過身體換一套乾淨衣服 > 出來嗑泡麵 > 補滿水跟補給品 > 出站，總共休了30分鐘。這邊有個香港跑者叫我名字還說了些鼓勵的話，臉盲的我賽後問明珠姐跟阿貓才知道他就是今年UTMF整路一直遇到一直重覆說他是財哥朋友的馬修😂

照片來源：大會攝影師

出站是正熱的時候，在大澳街上當起了觀光客，用八達通買了一些飲料邊走邊喝，沿途就順著海岸線，伴著對面飛機陣陣起飛降落聲，過了只有水跟果凍的61公里T8補站深屈不久後，就要跟大魔王-纜車下的陡上濕滑木棧道直球對決了。

照片來源：大會攝影師

陡上昂坪360救援木棧道時，試了明珠姐給的秘密武器-楊桃糖、沙士糖讓無聊的階梯變得不無聊(另外的養樂多糖太甜、雪梨糖太涼我吃不慣)，終於上到最後好幾段微傾斜的濕滑木棧道，核心超弱的我滑了好幾次，每步都踩得膽戰心驚。

照片來源：網路

正在心裡咒罵Hoka速度羊5也太滑，上坡已這麼困難，不會有人想從上往下走的吧，結果迎面就看到一位大媽遊客也穿著Hoka，撐著雙杖，膽戰心驚從上面下來😂 就在我們兩個滑到不要不要，爭相搶奪只有一邊的扶手而僵持不下時，100K總一穿著整身Hoka如履平地從我們身旁跑上去，後來我就乾脆整路跪拜上去，不敢再怪鞋子了😂

大魔王陡上濕滑木棧梯，照片來源：明珠姐

上到纜車轉向站後就會接彌勒山郊遊徑，記得這段天很亮路很窄視野遼闊讓我懼高症發作，中間有不少人超過我，但下到76公里T9補站時居然進到160名了，大概超過我的都是100K組的吧🙄

第二次進到昂坪站時是下午4點18，天。還。很。亮！我。有。看。到。熱。食😂 但這次換不同批的志工了，所以泡的粥完全沒熟難以下嚥，只好吃冷掉的丸子跟橙墊墊胃，泡了熱茶就上路。

照片來源：大會攝影師

一出站記得也是一路好跑的下坡，因為下到底入山徑時剛好天黑我在戴頭燈，100K女總一就從我旁邊刷過去了😂

接下來第二夜都暗摸摸，我就又沒印象走了什麼路？經過什麼補站？補站有什麼東西？一路看不到布條，靠著手機離線地圖，晚上10：14終於到了102公里的T11絕望補站東涌，想說這麼大的補站應該有熱食但都沒看到(後來聽其他人說其實有麵、雞胸條😂)，我居然裝備檢查完，喝了半桶美祿、飢腸轆轆就直接上路了😂

上路沒多久就遇到香港朋友Ben，但臉盲的我其實一路也想不起來他是誰😂，他也沒主動說有熱粥可以吃(後來知道原來是幫明珠姐跟阿...系列補給的Ben)，目前102公里走了24小時的我，只記得上山前問他從這邊到終點大概還要多久，他還輕鬆跟我說只要5、6個小時，我可不像文孝這麼好騙啊😂

陡上800公尺黃龍坑是第二個大魔王，階梯不規則又超濕滑，進入第二晚已經又累又餓又想睡，一路爬爬停停的，肚子咕嚕叫就開始翻身上的東西出來吃，補站外帶的堅果，台灣帶來的滴雞精，Angus提供的各式果膠，意外發現SiS超讚啊(筆記)。

之後記得一路一直跟一個藍衣服藍短褲的男跑友共走(賽後沒見到他，不確定半夜相伴的是否為真人😂)，中間有超多燈超過我們，但陡下800公尺到T12白芒補站時我的總排名已進到139，這個深夜偏僻小補站表定是有熱食的，但我還是沒看到。

手錶當掉後看了看手機時間是半夜兩點多，我已經跑了28小時半，第二顆咖啡因完全起不了作用，開始走路搖搖晃晃撞牆中，好不容易撐到140、100組別岔路涼亭，直接跟志工說我要睡覺不用叫我，在眾多選手經過、志工指路聲、震耳音樂聲中，躺下直接秒睡，醒來居然已經過了一個多小時，充飽電的感覺真好😂

接著上老虎頭山的路比想像中好走，只是淒風苦雨大霧、反光指標又少，依舊是一個人默默獨推的賽道，下坡路段反而很滑不好走，半夜好不容易下到一個道路，卻沒看到布條開始大迷走，我就在陡上長山那一段不斷來回，離線地圖的gpx亂飄，前後還一直沒跑者經過，我都要開始慌了😅

終於下到120公里的T13補站愉景灣天剛亮，下著雨冷清的補站、冷清的街道，我卻有種已經到終點的感覺，不是因為那個Hoka彩虹隧道😂，而是因為我跟明珠姐住在朋友Angus愉景灣的家好幾天了，也探過最後一段賽道，接下來的路況我已經知道能輕易完賽了。

愉景灣橫山徑視野

最後一段9公里賽道又是獨享，一路滑滑樂，沒追到人也沒被人追到，下到梅窩排名135，就在終點沙灘前想說要美美地進場，停下來sedo了幾分鐘就被3個人超越，然後進場時還剛好遇到25K組出發，美美的終點照沒拍到，官方架的終點影片也沒錄到，像經過路人般結束這大嶼山129.7公里😂

補拍終點照，照片來源：大會攝影師

照片來源：大會攝影師

莫名撿到分三😂

此次香港跑旅順利完賽特別誌謝香港好友Angus一家、地陪阿貓、八天24小時一起生活_去哪聚會都帶上我的明珠姐、每次賽道上提供情報的好鄰居阿元、賽後好心供我盥洗的阿虎隊長、葉師傅、被我佔床補眠的強尼，還有一起慶功的大家♥️