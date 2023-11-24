賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬245列車配速計劃

2022&2023礁溪半程馬拉松列車長

2022年您有跟上礁溪溫泉半馬245列車？若無您今年可以跟上享受奔馳在落羽松翻紅點綴的賽道上，吸收來自山林間的芬多精，還可遠眺太平洋，俯瞰龜山島之美，這令人心曠神怡的美景。若您去年曾跟車，今年就請您再次支持，賽後可以到湯泉溝溫泉享泡湯之樂。此次半馬組 5 個班次，由145到245可選擇自己喜歡的班次上車，每列車以進終點不超過三分鐘為原則，帶著跟車的跑友從礁溪國小出發，環繞絕美的宜蘭版小日月潭〜龍潭湖，來趟溫泉鄉之旅。歡迎跑者找到最適合自己的速度跟上列車長完成賽事。

245配速員是去年搭當的村棋哥及我(winnie姊)擔任列車長，賽道路線起伏不大，我們將以均速7′20”～7′30”來推進，上坡時會降至7′50”～8′00”；下坡時會加速回到均速，每個水站預計停留時間45-50秒的時間。因暖冬氣溫仍高，進水站補水很重要，當快到補給站時我們會提醒各位跑友，前面有補給站喔...，會放慢速度進去補給，然後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進，計以2小時42分XX秒穩穩的帶大家進終點，歡迎大家跟上快樂列車回到會場。

這次全馬及半馬出發時間不一樣喲！半馬組06：15才出發，請跟車的跑友要跟好配速車長的車牌，別上錯車了喲！下週就進行賽事，請大家不要再做高強度的訓練，這些天就就輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留再比賽當天，跟上我們的配速列車。 有些小建議提供給大家參考～大會盛邀選手於賽事當天享受泡湯樂趣，安排小巴士接駁，相關資訊可以到官網了解。若大家有效運用接駁車可減少碳排放量，亦減緩活動當日會場周邊的交通衝擊，讓我們為地球環境盡一份心力！

礁溪馬接駁車路線圖

在減碳環保的前題下，大會此次提供電子證書，於選手完賽後以簡訊方式發送電子證書下載網址至報名時所填寫之手機，若大家沒收到簡訊時，亦可線上查詢。

網址：https://irunner.biji.co/track。

用心的大會還為置～全馬爬坡王及半馬衝刺王的創意獎，獎座由壯圍國小校長以宜蘭縣的英文縮寫iL及運動S的英文縮寫為設計主體，融入跑者的意象，外圍部份則以礁溪溫泉之木桶水勺為整體創作構面，運用陶藝媒材燒製而成，其表現在地文化發展的特色，為了這值得永久典藏的榮耀，請認真奔跑吧！

礁溪馬全馬爬坡王獎盃