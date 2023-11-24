賽事心得／渣打馬拉松 即使是新手媽媽 半馬也要破PB

距離上一次參加半馬已經過了三年多，這段期間我經歷了人生的重大變化：生了一個兒子，成為一位媽媽。許多為人父母的人都會有個共同的體認，那就是孩子還小的時候，幾乎不會有什麼自由時間，也無法像以前一樣隨心所欲地安排自己想從事的活動；當然，我也不例外。但我看著剛生產完沒多久、肚皮還呈現鬆垮狀態、整個身體圓了一大圈的自己，我實在無法忍受自己的身材「走鐘」成這樣。於是，我除了去健身房報名一對一教練課之外，也經由同行引薦加入了跑團，希望重新投入訓練後的自己，能有更健康的身體來面對帶小孩和工作的挑戰。

還記得加入跑團後沒多久，今年年初參加了他們舉辦的10K測驗，一跑下去發現不得了——我竟然連均速7:00/km都做不到，那個曾經能夠半馬破二的我已經消失無蹤，而且跑完還覺得自己快掛點了。那時心裡第一個浮現的想法是：媽呀，這種三腳貓般的功夫，還肖想要回到馬場，是不是作夢比較快？直到今年四月，經由朋友介紹，知道Kobe麒（黃俊麒）教練有提供「個人化線上課表」的服務，私訊詢問後得知，教練會根據每個人的能力做出客製化的訓練課表，並且可以依照自己的情況彈性安排訓練的時間。這簡直是太適合現階段的我了，於是決定從五月開始跟著Kobe麒教練的個人化課表投入訓練。

然而，現在的情況已經跟之前不一樣，我是個有工作、沒上班的時間必須顧著小孩的職業媽媽，不可能像以前閒暇時每天動輒花一兩個小時在訓練上；想要如自己所願，就必須先付出代價，因此我選擇了清晨五點起床，讓意志力驅使自己離開舒服的被窩，到田徑場去進行當天的課表。一開始也許是教練開的課表還算簡單，也或許是清晨五點多去跑步、發現可利用的時間很充足，所以進行得還算順利，大部分的課表內容都能完成，甚至跑團揪的長距離跑也有辦法去參加，而這些訓練也確實反映在跑團舉辦的夏季5000公尺測驗上，八月底的5000公尺我第一次跑進25分鐘以內。但是到了九月中，新的問題來了，為了調整小孩的作息，所以可利用的時間又被壓縮，別說長距離跑了，就連平常的訓練也常常自行把內容「縮水」。就這樣，直到10/22的福翌開發路跑前，我的單次訓練幾乎都沒有超過7km，這對準備半馬來說絕對不是好事，但實在是沒有辦法，只能說服自己有練總比沒練好。

10/22的福翌開發路跑我是報名12.5km組，作為渣打半馬的前哨戰。其實這段時間的訓練狀態沒有很好，不知道是沒有睡好還是過度勞累，常常自覺身體狀況不佳，因此這場路跑純粹是用來預估自己渣打半馬可以用多久時間完成，上場的時候並沒有想太多。但當天發揮得還不錯，最後以1:07:16完成12.5km，還拿到了女子組總排第四名。此刻的我站在頒獎台上，突然對渣打半馬又有了些許的信心，如果這個狀態可以持續到渣打半馬那天，應該可以壓線破二吧。

就在我以為事情一切順利的時候，渣打半馬前一週週末早上，我正要把小孩抱起來時，一陣痛楚從後腰傳來——天哪我扭到腰了！心裡一下子變得慌亂，再一週就要跑半馬了，我該怎麼辦？還能破二嗎？會不會到時候還沒好，最後被迫棄賽？我不想這樣啊，我為了這場已經訓練這麼久了……種種的OS在心裡不停地循環著。還好經過兩三天的休息，自覺已經恢復得差不多，加上賽前最後一次短間歇課表依然照正常水準發揮，才又重拾一點信心，我決定照自己的身體狀況調整目標，1:59:59就好，反正這樣也是破二啊。

時間來到11/12凌晨，這天我跟跑友一起共乘小黃到會場，接著上完洗手間、寄完物，就開始在附近緩跑熱身。我看了一眼半馬起跑區，發現有1:40完賽、2:00完賽跟2:30完賽的分區牌子，我評估自己應該是壓線破二完賽，所以選擇站在1:40跟2:00牌子之間，當然有站稍微後面一點，我怕一開始跟著高手暴衝然後就爆掉。5:25一到，槍聲一響，我總算體會到什麼叫做「萬頭攢動」，第一公里是在人群中拼命找洞鑽，也很懷疑這樣子可以跑出怎麼樣的速度。一公里到了，手錶震動，低頭看了一下，5:36/km，非常好！在預期的範圍內，那就照這樣的體感去前進吧。

同時這次的補給策略相較於以前也有所改變，以前跑半馬我不帶能量膠的，都靠補給站的水跟運動飲料在撐；但這次聽了跑團前輩的話，「這麼長的距離多少都要吃點能量膠」，所以這次開跑前我吞了一包咖啡因跟一包能量膠，然後帶了兩包能量膠跟一包乖乖膠。能量膠分別在7km跟14km左右各吃一包，乖乖膠則是在11km（大概是中間點）吃，一種要開外掛就開好開滿的概念。事實證明這樣做真的有用，三年前國道半馬時雖然有成功破二（詳情請看這裡），但在18-20km處出現明顯掉速到6分速的狀況；這次渣打半馬就沒有出現後段大掉速的狀況，讓我更深切認同改變補給策略的重要。

2020國道半馬後段數據：

2023渣打半馬後段數據：

進了塔悠疏散門，來到最後的3km河濱路段，河濱的逆風真的不是開玩笑的，本來跑在市區還不覺得冷，在河濱這邊吹到風竟然開始覺得有點冷，這一段我全程用意志力在撐，還好速度還在可以破二的配速之內。好不容易看到大直橋下的拱門，我一鼓作氣加了速直衝終點。到達之後第一件事就是掃QR code查即時成績，個人成績「1:54:53」，我真的破PB了！雖然比起三年前只進步兩分鐘，但身為忙碌的職業媽媽，還能達到自己想要的目標，已經很開心了。

對跑步界的高手來說，進步兩分鐘可能是易如反掌；可是對我來說，有工作跟家庭要顧，而且還是從近乎歸零的實力重新開始，這段期間訓練量老實說真的不太夠的情形下，還能順利達標，這一切其實都是得來不易的。能有這樣的成果，要感謝的人真的很多，包括幫忙照顧孩子的先生神隊友以及公婆、不吝分享經驗的跑團前輩、每週花費心思幫我開客製化課表的Kobe麒教練、從以前到現在幫我打底肌力基礎的重訓教練們。當然，最重要的，要感謝那個不畏挑戰、勇於嘗試的自己。

當了媽媽的人生並非只有育兒而已，只要有心、有毅力，還是能夠追逐自己的夢想。而現在，我想我會堅定地說：「我是一位媽媽，也是一位跑者！」

（照片來源：微笑客棧、尋寶網）