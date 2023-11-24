新北鐵道馬拉松接力賽開放報名 明年4月21日開跑

2024新北鐵道馬拉松接力賽明年4月21日開跑，賽事分競賽組、變裝組及企業團體競賽3類，名額有1100隊，前100隊報名且完成繳費的隊伍，能獲印上客製化隊名的專屬跑衣，可留下與隊友們美好的追火車回憶。

新北觀光局舉辦2024新北鐵道馬拉松接力賽，昨為活動報名暖身，觀光局長楊宗珉說，此賽事是全國唯一IP化接力賽事，7棒次組隊成軍的賽制是特色，主辦單位以12生肖中最有速度象徵的「馬」分別設計7神，7棒分別取名「女神棒」、「海神棒」、「安神棒」、「山神棒」、「風神棒」、「恍神棒」及「迎神棒」，將賽事棒次形象化，完賽禮毛巾融入IP視覺，具收藏意義。

此一運動賽事結合路跑、鐵道及旅遊，途經太平洋岸、舊草嶺隧道、海灣、三貂角燈塔、雙溪河岸、宜蘭線鐵道旁公路，並於福隆等4個車站附近交接棒次。

接力賽分3組，包含競賽組900隊、企業團體競賽組100隊及變裝組100隊，報名從即日起至113年2月7日止。網址https://www.bao-ming.com/eb/content/5886#27946。