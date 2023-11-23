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賽事心得／新竹城市馬拉松 臨時目標，努力到底！

運動筆記／ 張志銘

凌晨03:50起床

大約5:15分就到會場了

準備一下 稍稍暖身

這次仍然報名全馬組

就等6點起跑

天氣稍冷13℃太場出來前體感應該都不錯

這次其實也沒設什麼目標

就順順跑 4:30內完賽即可

起跑後

就跟著大家跑

第一次跑新竹城市馬

跑在大街上 有點台北馬的fu 🤣

8k時看到4小時配速列車

速度差不多

當下臨時動了念頭

4小時完賽！有可能嗎？

要試看看嗎？

可是去年台北馬

準備了很充份

也是無法進sub4…PB 4:06

而今年月跑量平均才100k

又如何進的了？

但目前真的覺得跑非常順

也許可以試看看？

以上的疑慮

大約花了10秒

就決定要拼看看 破PB

可以的話 就進4小時內…😤

從8k 一路上跟著配速列車跑每進補給站都會喝水

一直跟到28k

28k後 要跟上已是非常勉強了

一直想下車

但還想撐看看

又費了很大的心力跟到35k

每公里都比列車慢5～10秒

跟不上了…

漸漸的看不到列車了

配速也掉非常快

從 5:35 掉到6:00 到6:30…

知道要進sub4已經不可能了

但我沒有放棄我還有機會可以破PB…

最後的5k

真的是用盡所以心力

告訴自己 可以破 一定可以破

只要再維持5k…

40k補給站喝了最後一口水

提高了一點點點點的速度

也只能這麼快了…😭

最後100公尺了

看到終點了

心情好激動

激動的是 無法進4小時

激動的是 可以破PB

激動的是 謝謝自己沒放掉…

成績 4:05

小破台北馬PB 1分鐘

最後也謝謝配速員

穩定的配速

讓我跟了近30k🙏

#堅持是為了看到更好的自己

#2023新竹城市馬拉松

馬拉松

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