賽事心得／新竹城市馬拉松 臨時目標，努力到底！
凌晨03:50起床
大約5:15分就到會場了
準備一下 稍稍暖身
這次仍然報名全馬組
就等6點起跑
天氣稍冷13℃太場出來前體感應該都不錯
這次其實也沒設什麼目標
就順順跑 4:30內完賽即可
起跑後
就跟著大家跑
第一次跑新竹城市馬
跑在大街上 有點台北馬的fu 🤣
8k時看到4小時配速列車
速度差不多
當下臨時動了念頭
4小時完賽！有可能嗎？
要試看看嗎？
可是去年台北馬
準備了很充份
也是無法進sub4…PB 4:06
而今年月跑量平均才100k
又如何進的了？
但目前真的覺得跑非常順
也許可以試看看？
以上的疑慮
大約花了10秒
就決定要拼看看 破PB
可以的話 就進4小時內…😤
從8k 一路上跟著配速列車跑每進補給站都會喝水
一直跟到28k
28k後 要跟上已是非常勉強了
一直想下車
但還想撐看看
又費了很大的心力跟到35k
每公里都比列車慢5～10秒
跟不上了…
漸漸的看不到列車了
配速也掉非常快
從 5:35 掉到6:00 到6:30…
知道要進sub4已經不可能了
但我沒有放棄我還有機會可以破PB…
最後的5k
真的是用盡所以心力
告訴自己 可以破 一定可以破
只要再維持5k…
40k補給站喝了最後一口水
提高了一點點點點的速度
也只能這麼快了…😭
最後100公尺了
看到終點了
心情好激動
激動的是 無法進4小時
激動的是 可以破PB
激動的是 謝謝自己沒放掉…
成績 4:05
小破台北馬PB 1分鐘
最後也謝謝配速員
穩定的配速
讓我跟了近30k🙏
#堅持是為了看到更好的自己
#2023新竹城市馬拉松
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