賽事心得／新竹城市馬拉松 臨時目標，努力到底！

跑友們大家好，南台灣最具規模的馬拉松賽事之高雄馬拉松終於到來了，今年特地更改了活動賽事舉辦時間,由以往的每年2月改到氣候更適合的11月，並以嶄新面貌呈現給跑者。 高雄富邦馬拉松，將繁華城市瞬間化成為馬拉松賽事的競技場，跑者與城市道路融為一體，熱血沸騰踏遍高雄每一處精彩，吸引著來自世界各地的跑者前來參加，無論您是業餘跑者還是專業選手，這個賽事都為您提供了一個展現自我的舞台，準備好體驗南臺灣熱情陽光？ 全台最大的配速團隊－運動筆記配速列車，擁有多場賽事配速經驗。今年高雄富邦馬也將為全馬、半馬的選手進行專業配速。全馬從3小時到5小時區間，每隔15分鐘就有一班車，而半馬由1小時30分持續至2小時30分同樣的每15分鐘一班車。

2023-11-21 10:03