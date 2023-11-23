賽事心得／江蘇南京馬拉松 人在江邊跑、身在畫中游

上個週末(11/12)中國大陸的馬拉松賽事又迎來了高峰期，同日開跑有25場左右。但其中網路聲量最高的有2場比賽，那就是南京馬拉松及南昌馬拉松，因為賽會紀錄都被打破了。最終我選擇了江蘇的省會-2023南京馬拉松!!

以下為官方內容：用腳步丈量最美賽道，與跑友共用南京風采！11月12日上午7:30 2023南京馬拉松鳴槍開跑，3萬名跑友再次相約南京奧體中心東門廣場，踏上久違的馬拉松賽道。從南京奧體中心到燕子磯濱江公園，領略現代風貌、感悟歷史底蘊、暢享水韻風光！

三萬人起跑 冠軍一「馬」當先破南馬紀錄自2015年首屆南京馬拉松開賽以來，南京馬拉松以專業的賽事服務和深厚的城市歷史人文底蘊，成為眾多跑友必跑的賽事之一，今年全程馬拉松參賽人數創歷史之最。經過激烈角逐，來自肯亞的選手SAMMY KIROP KITWARA以2小時10分48秒的成績榮獲男子全程冠軍，打破南京馬拉松賽會紀錄。

中國選手尹順金和碾者阿提分別以2小時13分46秒和2小時15分11秒的成績獲得男子組第二、第三名。南京本土選手狄鋆獲得第五名的好成績。

來自中國的選手劉敏以2小時32分39秒的成績獲得女子全程冠軍。中國選手竇發仙和鐘佳萌分別以2小時36分33秒和2小時37分17秒的成績獲得女子組第二、第三名。

只此金陵 用心跳感受城市新脈動

本屆「南馬」對賽事路線進行了優化調整，全程42.195公里，起、終點為A到B設計。隨著跑者起跑後跑向終點燕子磯濱江公園，賽道封控逐段解除，大大降低了對城市交通的影響。除了途經大報恩寺、中華門、夫子廟、新街口、總統府、玄武湖等重要景點外，本屆賽事路線還新增渡江勝利紀念館、南京長江大橋以及幕燕風光帶的五馬渡廣場、長江觀音景區、燕子磯公園等多處經典景觀。調整後的馬拉松賽道，賡續更多金陵文脈，將南京更多地標串聯成線。伴隨追逐與汗水，跑友們在奔跑中感受現代新城的發展脈動，品味古韻十足的千年文脈。

伴江奔跑 遇見美好

本次新賽道的後半程緊鄰長江，由鼓樓濱江風光帶一路至終點燕子磯濱江公園，「滿格」開啟「人在江邊跑，身在畫中游」的模式。南京作為江蘇省唯一一座跨江發展的城市，長江南京段全長近百公里，自然岸線總長280多公里，多年來南京著力推進保護和修復長江生態環境，累計綠化造林32.7萬畝，林木覆蓋率增至31.95%、連續5年居全省第一；當前監測到的生物多樣性物種數達2791種，比上一輪調查增加20%以上。如今，奔跑在長江沿岸，跑友們可與江豚、飛鳥一同暢享自然，生態與發展齊飛，綠水共青山一色。

為了落實長江大保護，南京從源頭治理、岸線整治，全面呵護長江岸清水綠。南京共有外秦淮河等入江支流28條，經過近幾年的水環境整治，截至2022年，28條入江支流水質全部達標，全市42個省考斷面水質優良比例為100%，水環境監測品質連續四年保持全省第一。

全力護航 「抓保障」與「濃氛圍」齊行為全面提升2023南京馬拉松管理水準，不斷提高選手參賽體驗，組委會各成員單位通力協作，以「繡花功夫」全過程、全方位優化保障本次賽事，在細節中盡顯城市溫度。

科技賦能，南馬智慧升級。本屆馬拉松設置了100台次“人臉識別”智慧設備，在選手入場及完賽物品發放環節，對選手身份進行識別核驗，提高選手的入場檢錄效率。

南京警方提前三個月成立工作專班部署，結合往年安保經驗和市民出行需求，合理規劃賽道管控時間與路段，按點投入近8000名安保人員，沿線全程設立護欄、硬質圍擋，切實抓好賽事保障工作。今年賽事沿途共設置15個補給點，除數量充足的功能飲料、礦泉水外，還提供能量膠及種類豐富的食品補給。

此外，由於今年賽道由環線改為單線，以往起點志願者兼顧終點志願服務的模式不再適用，南京馬拉松志願者人數再創新高，包括在甯高校青年志願者與社會志願者共4435名志願者以專業、熱情的志願服務為本屆馬拉松增姿添彩。

歡呼助威的觀眾和精彩紛呈的文化加油表演熱力四射，持續點燃賽事氛圍。民族舞《愛我中華》、健身操《南泥灣》、啦啦操《快樂寶貝》、跆拳道《奔跑吧，少年》、街舞《熱愛》……本次賽道沿途設置多種主題的展演點「加油站」，涵蓋啦啦隊及各類文化表演，為選手加油助威。作為東道主的南京市民更是以飽滿的熱情，沿途歡呼擊掌，為參賽選手們熱烈鼓勁，彰顯了南京「博愛之都」的獨特城市魅力。

奔跑不息 向世界體育名城奮進作為最受歡迎的體育賽事之一，南京馬拉松已成為南京聚力打造世界體育名城、展示城市魅力的一張名片。

南京人對馬拉松運動的熱情有著深厚的淵源。1957年11月24日，在南京舉辦的江蘇省馬拉松比賽是新中國第一場馬拉松。而馬拉松的發祥地、希臘馬拉松市與南京多年前就已經結為友好城市，健身長跑在南京更是堪稱一項全民愛好。

今年以來，南京已先後舉辦了浦口、溧水、仙林大學城、江甯大學城、建鄴江島、高淳國際慢城等6場馬拉松賽事，超6萬人參與，全民健身的激情持續升溫，越來越多的南京市民，愛上了路跑運動。

舉辦超萬人的馬拉松賽事活動，背後展現的是南京經濟社會發展的“硬核”實力。南京曾成功舉辦過青奧會、亞青會、國際籃聯籃球世界盃（南京賽區）、世界羽毛球錦標賽等60多項國際高水準體育賽事。2020年8月，南京市以總分第一入選國家體育消費試點城市。以此為契機，南京不斷推進體育產業高品質發展。2022年，全市體育產業總規模達1206.64億元，增加值占同期GDP比重2.22%，GDP占比位列全省第一，全市人均體育消費達3120元，繼續位居全省第一。

終點沖線 但奔跑永不停息

在「南馬」的奔跑中，市民、選手共呼吸、共享受，隨著鏗鏘有力的步伐，將鬥志融進城市激情，將信心注入城市脈動。未來，南京將繼續為廣大體育愛好者提供組織精細、安全有序、服務優良的體育賽事，以奮鬥之姿奔赴時代新征程。

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