賽事心得／台灣動感亞洲50 有點遺憾...下回再來...

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運動筆記／ 陳包柏

忘了是哪一年了，那時是剛踏進越野跑的小白，只有對距離有概念，什麼爬升該用什麼裝備都是模糊的概念，那時也就報了動感亞洲辦的越野跑。誰知就在開賽的前一週吧，人生出現一個轉折，因為工作換了必須到對岸去，所以也就錯過了第一次的動感亞洲台灣石門站的賽事。過了這幾年，回到台灣而動感亞洲賽事也重新舉辦了，沒有多想的就報名參加了。

   

疫情開始到現在將近4年沒跑過50K的賽事，也沒認真找個課表來練習想說應該還有跑跑走走的完賽本錢。前一天因為工作關係凌晨3點出門一直到深夜12點到家，洗個澡準備一下裝備凌晨不到四點出發到會場。天氣恰巧轉冷，會場也沒啥燈光舞台有點冷清，基本上選手都是開著頭燈整理裝備。可能是期待著長程賽事，雖然連續2天睡眠加起來不到7小時，出發前並沒有覺得疲憊。

       

參加50K組的人感覺不多，出發後不久就上了景區步道，算是平坦好跑的。不久天色漸亮，水庫山景浮現。陽光露臉氣溫漸漸回升，真是一個跑山的好天氣，繞了山一圈後回到公路上進入第一個補給站，喝喝可樂補補水在公路上跑跑走走看看水庫景色，突然想到年近半百才第一次來石門水庫。接著又上徑感覺這邊山徑狹小崎嶇不好走連續上坡雖然不長但上上下下的好像更累。

過了第二個補給站後開始感覺有點疲憊，還好路上補一碗乾麵後有精神有點恢復，路上也沒遇到多少選手估計我是落在最後了，進入第三補給站時狀態還可以原本一路上大腿快要抽筋的感覺比較緩減，在補給站幹了一堆丸子後繼續走起，時間上應該足夠完賽的。誰知人算不如天算膝蓋不爭氣了下坡一彎內側就痛了，心裡想應該可以撐到CP4休息下之後再看狀況，接著上白石山與到石厝坑山這段走到膝蓋有點撐不住下終於到了CP4了，坐下來喝了2碗粥後心態整個鬆弛下來，看下路線圖雖然只剩10幾公里，但也決定棄賽了。

       

第一次在台灣跑50K組就未完成棄賽也算是個難忘的經驗，還好這賽事的報名費絕對是最最最佛心的價格(一定要強調)，補給站食物飲料也是豐富的，路標也完整，不過賽事場地有點冷清，計時還用人工方式還是需要改進的。為什麼國外友人組織在台灣舉辦的越野跑賽事大多都比本地組織的超值體驗感也比較好呢？

越野跑

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