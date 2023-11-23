賽前穩報／礁溪溫泉馬拉松 全馬530列車賽配速計畫

大家好，2023礁溪溫泉馬拉松即將來臨，礁溪馬今年也邁入第十一屆，宜蘭縣政府為創造湯圍溝歷史空間新風貌，提昇健康的溫泉休閒形象，保留傳統建築生活的共同記憶，建立舒適自然的開放遊憩場所，宜蘭的湯圍溝公園，業者結合溫泉、住宿、餐飲等多角化經營，讓礁溪溫泉成為北台灣泡湯的勝地。而礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松賽，選手可以享受到礁溪優美的景緻，更能在賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，讓參賽者能飽覽礁溪人情及美景，展現礁溪小城活力，並體驗溫泉、美食等地方特色，是全國絕無僅有的一大享受。無論是犒賞自己、呼朋引伴或是家庭旅遊都是最棒的選擇。

全程馬拉松路線

礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 右轉漳福路(宜5-3) → 匏崙怡康社區前T字路口 → 左轉大坡路二段 → 右轉梅洲二路 → 經亞典菓子工場 → 二結路 → 經蝴蝶公園 → 過大礁溪橋 → 大礁溪左岸 → 經清松果宿後原路折返 → 二結路 → T字路口左轉往二結村 → 過雙崙橋後左轉匏杓崙路 → 經匏崙社區公園、橫圳福德廟 → 小礁溪一號橋前折返 → 匏杓崙路 → 宜蘭忍者村前路口直行往一結工業區 → 經宜蘭窯烤山寨村 → 結龍橋前左轉梅洲二路 → 經橘之鄉蜜餞形象館 → 左轉大坡路二段 → 右轉漳福路(宜5-3) → 右轉龍泉路69巷(逆向機車道) → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路口 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋右轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉仁愛路 → 右轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)

GPS圖：https://ridewithgps.com/routes/42367640

5:30列車長介紹

森森

電子產品/ FAE工程師，參加賽事活動已經有15年以上的時間了！自參加運筆配速團隊也有10年以上的日子了，時間過的真快呀！我喜歡用慢慢穩定的速度陪著跑者一起慢慢前進，而且可以把歡樂的氣氛傳遞給大家；每一場馬拉松活動都是最歡樂的態度與最輕鬆的心情，來陪伴所有跑者回到終點大門，也就是我最大的成就與目標；尤甚是第一次挑戰初馬的跑者，自己也有經歷過這個過程，知道其中的痛苦與堅持的結果，所以初馬跑者更是需要我們陪伴與加油鼓勵，更可以完成挑戰自己人生中第一場馬拉松全馬活動，是我的努力也是我的目標，和大家一起努力加油！堅持下去！

奇育 (Andy)

平面廣告設計師，跑齡6年，喜歡去日本自助旅行，喜歡吃日式拉麵，原本在2015年胖到90公斤，後來開始積極運動、健身、騎飛輪、爬百岳，在2017瘦到70公斤，也漸漸愛上跑步，目前單車環島過2次，一日北高一次，在18年有幸加入運筆配速團隊，擔任配速列車也有5年的時間了，希望藉由馬拉松配速員的身份，鼓勵周遭朋友養成運動的習慣，幫助剛接觸馬拉松的跑者，透過穩穩配速，協助他們完成馬拉松挑戰，是作為一位配速員最大的成就，就讓我們一起在終點，迎向蛻變的自己吧。安迪為您加油加油！

配速攻略

相信往年有跑礁溪馬的朋友應該有發現，今年的賽事路線大改，從原本的五峰旗停車場+渭水之丘綿延不絕的遙遙山路，改成2個小上坡，分別是小礁溪與清松果宿，兩個加起來爬升約280公尺，這次全馬的起跑時間是早晨6點整，屆時將會有15個補給站點，分別是3.5K、6K、8K、11.3K、13.3K、15.7K、16.7K、19.4K、22.2K、24.8K、27.4K、30.2K、32K、35.5K、38.8K。這次5:30列車將會以每公里7分20~7分30的配速，每個公補水站停留約30~45秒。最後將於5小時27分~29分抵達會場，邀請初階跑者一起開心玩賽，賽後也可以憑號碼布，搭老派溫泉專車，到湯圍風呂免費泡湯，舒緩一下完賽疲憊的身軀喔。

賽前提醒

距離賽事只剩下10天，建議高強度的訓練可以減緩減少，避免受傷，可以多吃點碳水化合物 (比正餐的量多三分之一即可) 儲備能量。訓練固然重要，但休息更是關鍵，賽前絕對要睡飽，千萬不可熬夜。賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。提早將所需要的裝備及補給品準備好，不要到了會場才慌亂尋找，影響參賽心情。早餐一定要吃，起跑前2~2.5小時吃完，記得吃自己習慣的早餐，忌油膩、高刺激性的食物。賽前如廁排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。如果不擅長跑上坡的跑者，建議上坡時可將身體往前傾，不急躁的持續慢跑，也可節省體力喔。最後，如果比賽過程中身體若有不適或暈眩的突發狀況，請立即停止跑步，尋求周遭大會工作人員協助，如果當下狀況無法排除恢復，請務必不要硬撐完賽，跑馬是開心而健康的，賽道永遠都在。配速列車祝大家都能順利完賽，達成理想目標喔。

精美的完賽物資

老派溫泉專車

接駁時間：預計賽事當日 08:00 ~ 13:00（每30分鐘/班，共計10班次）接駁方式：巡迴式接駁。乘車地點：礁溪國小（礁溪路四段/育才路路口），現場搭設乘車處 3x3帳篷，並掛設乘車處與班次表看板，共有兩位引導與一位隨車志工。行經路線/點：礁溪路四段/育才路路口 → 中山路一段 → 中山路二段 → 台鐵礁溪車站 → 礁溪地景廣場 → 礁溪路五段 → 公園路 → 礁溪溫泉公園 → 礁溪轉運站 → 忠孝路 → 德陽路 → 湯圍風呂 → 仁愛路 → 德陽路 → 礁溪路五段 → 礁溪路四段。起終點與中途停靠站：會場起點（礁溪國小）→ 礁溪火車站（礁溪溫泉廣場）→ 礁溪地景廣場 → 礁溪轉運站（礁溪溫泉公園）→ 湯圍溝溫泉公園 → 會場終點（礁溪國小）

成績查詢

活動為了響應環保愛地球方式，完賽證書需連結網址自行下載喔。

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