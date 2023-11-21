賽事心得／三麗鷗路跑台中場 第二次當志工就上手

志工阿姨們營業中

上次在矽品路跑遇到的前同事們一直邀我去當志工，但我有社恐(還有狗恐和小朋友恐)又笨手笨腳一直沒有答應，這次為了三麗鷗我願意試試看，當志工可以拿到三麗鷗的衣服。當天一早四點半起床，比自己參加比賽還緊張，五點就要到中央公園，這幾天很冷，拜託牛爸開車載我到中央公園，到了現場，燈還沒好，大家穿了厚厚的像顆球在黑暗中瑟瑟發抖，報到後拿到一件三麗鷗志工服和兩個麵包的餐盒，我跟前同事們都分到打卡區，他們負責引導拍照打卡，我則是負責蛋黃哥翻翻樂遊戲，在這邊認識兩個姐姐，志工清一色是活潑的姐姐們，超級會擺姿勢拍照和製作早安圖，我的工作就是幫姊姊們的拍照，她們不滿意就重新拍。

一直有跑者來問寄物區在哪裡，其實志工都是分組的以line聯繫，也沒有行前訓練，根本不知道寄物區在哪邊，根據本人的常識，3.5K的比賽不用寄物吧，就斬釘截鐵的告訴跑者-沒有寄物區，後來姐姐們查詢配置圖發現，有寄物區，在廁所附近，離我們遊戲區很遠像南極和北極。

這個比賽是親子路跑，很多可愛的小朋友，女兒一直擔心我會對小朋友沒耐心，把桌子掀了，小朋友罵一頓之類的，她真是多慮了，隨著年齡增長，看小朋友好像看孫子一樣，覺得她們很可愛，也很有耐心等她們玩翻翻樂。

時間很快過去，不到10點就收攤了，但還有後續的體力活，要收桌子、帳篷，還有把拍照的立牌全部用保鮮膜包很收起來，很費工，那個立牌好大型狀不規則，真的是體力活，解散之後領到400塊車馬費。

之前也當過世界地球日路跑的志工(專挑里程數短的)，那時候是在水站，還蠻喜歡水站的，很忙但是很有成就感，這次在遊戲攤也不錯，但因為有社恐，回家後覺得比跑半馬還累。

太陽快出來了

上廁所空檔跟酷企鵝拍一張(整個糊了)