賽前情報／高雄富邦馬拉松 全馬315列車配速計劃

跑友們大家好，南台灣最具規模的馬拉松賽事之高雄馬拉松終於到來了，今年特地更改了活動賽事舉辦時間,由以往的每年2月改到氣候更適合的11月，並以嶄新面貌呈現給跑者。 高雄富邦馬拉松，將繁華城市瞬間化成為馬拉松賽事的競技場，跑者與城市道路融為一體，熱血沸騰踏遍高雄每一處精彩，吸引著來自世界各地的跑者前來參加，無論您是業餘跑者還是專業選手，這個賽事都為您提供了一個展現自我的舞台，準備好體驗南臺灣熱情陽光？全台最大的配速團隊－運動筆記配速列車，擁有多場賽事配速經驗。今年高雄富邦馬也將為全馬、半馬的選手進行專業配速。全馬從3小時到5小時區間，每隔15分鐘就有一班車，而半馬由1小時30分持續至2小時30分同樣的每15分鐘一班車。

每班車也派出經驗豐富的列車長帶領大家乘風、破風來完成賽事。今年移到了11月底舉辦，溫度會更舒服更適合跑馬拉松的天氣。

315列車長介紹

這次由我啟章和柏勝兩位列車長一起搭配出任務，配速區間為Sub 3:15列車，想要破PB的人可以來搭車，我們兩位會全力以赴在時間內將各位跑友的帶回終點 。

列車長張啟章介紹： 運動筆記配速列車南區區長、北回慢跑協會配速團團長、全國運動會馬拉松選手、嘉義縣府慢跑社教練、嘉義高中跑步教練、ASICS南區教練。

列車長王柏勝介紹: 保持專注，穩定當下的節奏感，是近年來投入個人興趣路跑賽事中最受用的領悟之一。跑步是如此純粹的運動，跟日常生活和工作步調卻有相當契合的程度。我是王柏勝，初次擔任運動筆記配速員，期盼能用過往路跑賽事經驗帶領要突破自我的跑友們，一起勇敢向前。

配速策略

賽道是以市區道路規劃，因此路線起伏不大但較多轉折。全馬3小時15分要跑完，平均配速是4:35-4:38/km，因為賽道幾乎無明顯起伏路段，故全程的配速是以穩定的均速前進為主。本次全程水站皆會進去且慢進慢出不停站原則。前半馬會略快於後半馬的速度完成，讓後段在接近體育場人多的路段有緩衝的時間來完成目標。以全馬42.195KM來規劃，設定3小時14分進入終點。 以下是官方提供的路徑圖、補給站及高度圖，請大家參考。 高雄馬全程共會有15處補給站，第一個補給站為5km處，後續每2.5km一個補給站，最後一個水站是39.4Km，進補給站前會適時提醒大家，列車以過站不停、但會稍微減速的方式前進，請乘客們自行抓緊時間進行補給。

路線圖參考

本次車長們會穿著運動筆記背心並別著配速氣球，原則上會站在第一排，有氣球識別及背後有配速標籤識別速度，起跑後速度先放慢維持在4：40/km，讓要跟車的跑友們可以跟得上並且先暖身，才能持續完成後面的里程。 配速規劃大致如上面的說明，比賽前一天要好好休息喔，養足精神好體力 大家2023年11月26日會場見，一起努力。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩減少，避免受傷。可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。 面對逆風及上橋時可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

祝大家都能順利完賽，達成理想目標。