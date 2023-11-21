報名啦～2024日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽！！

芳齡七十、擁有六個孫子的毛小薇剛剛完成了人生初馬，「人生目標達成，太開心了！」小薇選擇風景優美，但賽道高低起伏，途中有不少越野路段的烏來馬拉松做為自己的初馬，實在很勇敢！不過她笑說，烏來馬關門時間長達八個半小時，再加上要在這一場參與跑友的兩百馬盛事，跑起來很享受。賽前的周末假日，她都在福和橋河濱進行長距離訓練，抓到自己跑步的節奏和可以承受的心率，「心跳只要超過160我就會沒力，所以我會控制心跳在150左右，才能繼續跑長距離」。教練也問她，跑完半馬後是否覺得還有力氣再往前跑？她想想覺得可以，自己準備好了！

2023-11-21 09:43