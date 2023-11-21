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報名啦～2024日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽！！

運動筆記／ AF

明年2月跑哪裡？來趟日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽吧！

賽事特色介紹

日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽已是台灣經典賽事，在運動筆記每年都有4.4、4.3顆星，是跑友間有好口碑的賽事。當然路線優美更是最佳的賣點，引用發現日月潭網站介紹：日月潭的美是由山與水共同交融而成，宛如圖畫山水，氤氳水氣及層次分明的山景變化，一景一物渾然天成，詩畫般的意境，因而享有臺灣八景的美譽。而日月潭環潭公路更被美國有線電視新聞網（CNN）旗下生活旅遊網站CNNGO選為全球十大最美自行車道。

清晨鳴槍出發沿著環路公路伴隨氤氳水氣宛如仙境，群山環抱、山水輝映，跑步的路上美景相隨，即使遇到坡度上上下下的挑戰，仍可以樂在其中，而且歷年來的補給也是評價相當高的當地小吃，有美景、有豐盛補給、跟旁邊的跑友互相打氣，跑著跑著就會到終點了！

接駁服務好貼心

本次路跑活動路線，現場也有提供台北、台中、高雄的交通接駁（須加價），環湖的接駁則是跑友報苗的免費服務，包含在水社、頭社和伊達邵都有安排接駁車往向山遊客中心，不用擔心起終點不同，報名12K的跑友還有提供船票可以回到向山遊客中心。

賽事物資多種選擇 

紐崔萊2024日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽是由國際知名的營養品牌紐崔萊冠名贊助，活動物資也比往年更升級，報名全馬42k、環湖組29k，都可以獲得紀念風衣、毛巾及紀念衫，是不是很超值！報名12k的跑友若想要獲得風衣也可加價購。另外因為冠名贊助的紐崔萊今年是品牌成立90週年，因此紀念物資也推出不同的選擇，有紐崔萊紀念衫、植感帽，提供跑友多重選擇。

團報優惠 越多人報名拿越多

為了推廣跑友一起報名，團體報名10人以上就送紐崔萊XS能量飲一箱，每滿10人就贈送一箱。這麼有誠意的賽事趕快揪團和朋友一起報名吧！立刻報名

馬拉松

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報名啦～2024日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽！！

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