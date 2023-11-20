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新竹馬拉松破萬人參與 用雙腳感受古城魅力！

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(圖：2023新竹城市馬拉松)

迎風邁步，暢跑新竹！2023第6屆新竹城市馬拉松19日盛大舉行，在兩項競走全國紀錄保持人許嘉維與全運會競走銀牌鍾紹薰代表宣誓下，共有11,500名跑者共同參賽，創疫情後新高。市長高虹安親臨現場鳴槍，為選手們加油打氣，並預祝跑者們突破自我、跑出最佳成績，用雙腳感受竹市古城與水岸的魅力。今天起跑的溫度也是在適宜的13度06:00正式起跑。

(圖：2023新竹城市馬拉松)

高市長指出，新竹馬今年有多項亮點，不只全馬賽道獲得國際AIMS認證，更邀請13位輪椅選手和9位陪跑員參賽，推動無障礙賽事和運動平權，同時為了響應永續環保，賽事大量採用可回收的環保無淋膜紙杯，並使用環保咖啡紗材質的選手衣，大會車輛也選用純電動車和雙能電動車，實現竹市對於推廣宜居永續的用心。

市府表示，新竹馬一直是台灣城市馬拉松的代表賽事，今年的路線巧妙融合了竹市獨特景點，搭配賽道旁有超過千名竹市鄉親組成的加油應援團，充分表現竹市的熱情魅力。賽事主會場樹林頭公園對面的士林傳統公有零售市場，更與新竹馬攜手舉辦公益活動，參賽跑者捐出晶片即可獲得市場提供的100元現金抵用券和限量禮品，藉此促進永續賽事的發展。

(圖：2023新竹城市馬拉松)

「跑步做公益、捐晶片挺體育」賽事代言人加賀美智久不僅在11KM健組別中領跑，也呼籲參賽跑者們支持在地體育扎根，鼓勵跑者捐出晶片押金，今年新竹馬的晶片捐贈公益活動募得金額，共為185700元，所募得的款項將全部捐贈給竹市中小學體育促進會，支持更多在地學生運動員未來能發光發熱！教育處表示，此屆賽事以「竹步較勁 塹你來跑」為主題，除了既有的賽程組別，更增加全新賽制「超半馬團體賽」、「超慢跑組別」等設計，並首度與竹市「都城隍廟」合作，一共準備 6000份的「龍年平安財利金」完賽獎勵送給完賽選手。

(圖：2023新竹城市馬拉松)

教育處指出，此次獎盃設計特別與市府再生家具廠《迴木工坊》合作，結合新竹特有山海風，自然的意象，將回收木材賦予獨特的環保意義和故事性。此外，跑者們不僅用雙腳體驗新竹的城市之美，還有機會參加「迴木工坊X新竹馬永續手工藝課程」，更能夠親手製作出專屬於自己的恢復木創作，手腳並用深刻體會永續的生活概念。

(圖：2023新竹城市馬拉松)

教育處說明，今日各組都跑出相當亮眼的成績，男子超半馬組由James Munyi Maregu以01:12:25佳績奪得冠軍，女子超半馬的部分則由Ruth Wanjiku Gacheru以01:26:44封后，國內男子超半馬組由施育佐和董家琪以01:13:30和01:28:18獲得佳績。全程馬拉松的男子與女子組別，分別由Muteti Lukas Wambua、Monica Watetu Ndiritu以02:35:15和02:50:02佳績奪冠；國內全程馬拉松男子與女子組，由張景敦02:39:38和楊喬築03:05:01分別拿下，今年首次新增的超半馬團體賽，第一名由桃園湧腳色 跑團奪得5萬元獎金，此次賽制引起廣大迴響，市府期盼賽事成為每年跑團必跑的秋天運動會！

(圖：2023新竹城市馬拉松)

教育處表示，此次2023第6屆新竹城市馬拉松由竹市府主辦並感謝一同主辦的運動筆記、H2U永悅健康合作執行，蔡司集團主力贊助、展逸國際協力贊助，Volvo揚昇汽車、美強生營養品、新竹老爺酒店、新竹都城隍廟、國際人才平台CakeResume、克寧、米樂爆米花、偉喬生醫等單位一同贊助。

馬拉松 高虹安

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