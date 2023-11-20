賽事心得／ 東京馬拉松 感謝自己在跑步的這條路上沒有放棄

今天在整理照片的時候，看著今年3月5日東京馬拉松的照片，頓時回憶湧上歷歷在目，決定把拖了好久的心得文稿補好補滿。

首先，時間先退回到 2019 年 9 月，我抽中了 2020 年的東京馬拉松名額，第一次抽就中籤，據說中籤率非常低，能夠成為「天選之人」真的非常開心！直到2020年2月，COVID-19疫情發生了！所有的國際賽事紛紛取消，東京馬拉松當然也不例外地宣布取消，當時大會決定只開放菁英跑者參賽，並保留2020年一般跑著的參賽資格，且不退費但有把物資跨海寄來(不包含獎牌)，並告知接下來會以Email通知後續辦法，接下來就是超級漫長的等待時光。久到很怕忘了還設定行事曆提醒。

等待的心情其實是複雜的，就在疫情似乎沒有什麼起色，太多的不確定因素，讓我越來越緊張，不過事情總是會有撥雲見日的一天，仍然持續抱著希望，訓練還是要按照計畫進行。同年收到了大會給參賽者選擇延期年份的Email，第1次延期可以選2021年、2022年，當時我選擇了2022年，並且完成了2021年的線上馬拉松半馬，2021年疫情仍然嚴重，2021年、2022年則改為線上馬抽2023年名額，第2次延期再次給參賽者做延期選擇2023年、2024年，這次我選擇了2023年。在2022年繳完報名費的那刻起，心中踏實了不少，我的馬拉松旅程，終於要再次啟動了。

有了這個目2023年標之後，累積跑量是首要重點，天真地認為以賽代訓就好，先後跑了2019年台北馬全馬、2020年太魯閣馬全馬，想當然這2場賽事都因為膝蓋疼痛被關門。原以為是自己的跑量不夠，胡亂增加強度訓練，沒想到這樣反而適得其反，2022年長榮馬半馬、台北馬半馬就反應不出好成績，經歷過以往失敗的教訓，下定決心要重新調整自己，好好加強訓練。開始加入跑班、積極參與跑步活動、早起自主晨跑、開始參與半馬賽事，慢慢累積跑量。自己計畫是一週至少跑3天，以跑1天休1天的頻率進行訓練，除了跑班的課表，再加上早起晨跑、週末加碼長距離，以提升速度及心肺能力，教練覺得能訓練的時間也不夠長，建議目標無傷完賽就好。

計畫有了，但有個致命的問題，就是困擾我許久的膝蓋疼痛，原以為是舊傷所導致，教練說這是肌群不穩定的關係。加入了跑班訓練才明白，原來除了跑步訓練，也要加強核心肌群的訓練，教練建議我先調整步幅及步頻，經過一週的步幅縮小，有明顯感覺到膝關節的受力有減緩許多，跑步時也跑得更順更穩。時間來到今年的2月，228連假提早前往東京，為了適應東京冬天的低溫，也安排2天在不同的地形做暖身跑訓練，分別是台場的海濱公園、東京的皇居，日本的道路很多上上下下的坡，非常適合做跑步訓練。3月1日，台場海濱公園飯店出發到海濱公園 11.49公里。

3月2日一大早前往EXPO領取號碼布，到現場需要身分認證登記，憑在台灣先登錄好的APP身分證明、護照，當時疫情尚未解封，步驟比較繁瑣，明年流程應該就會比較流暢，在現場也有購買紀念品、補給，遠在台灣的朋友每一個都比我還要興奮。

3月3日，皇居外環櫻田門跑最外圈到九段下6.7公里。

3月4日，前一天帶著輕鬆的心情，一大早到神田神社參拜求了勝守，再到附近吃豪華鰻魚飯，犒勞自己一頓，下午前往東京都廳的起跑點，最後再吃個少女感的草莓芭菲，肝醣跟熱量一次補滿，準備迎戰東京馬拉松。睡前確認好裝備、補給，以及教練貼心叮嚀穩穩地跑不要暴衝，穩定配速，到32K後再拉到6:30，每站補給點都要喝水，教練的話務必要聽。(畫重點)

3月5日，起了大早移動到起跑點，新宿的東京都廳，我的分區是超邊緣的L區，光是等待起跑就過了將近40分鐘才進入賽道，由於組別實在太邊緣，起跑後根本看不到配速員，只好穩穩地跟在一位日本大叔的背後穩配6'55'。

除了每一站補給站有放慢腳步補水以外，中間都沒有停下來，腦袋不停告訴自己千萬不要停下來用走的，無論如何都要提起腳繼續踩踏，也不停地對自己的雙腳精神喊話：「親愛的，請給我6個小時的時間，我們好好合作，回飯店再幫你泡熱水、按摩舒壓，讓你好好休息。」

東京馬對當地居民而言是全民運動，賽道沿路都有當地居民出來加油，也有一些私人補給。

大約跑到了38K~39K我已經開始跑到有點精神渙散，配好的補給也吃到剩最後一條能量膠，大約在增上寺的附近看到肥宅快樂水(可樂)，喝完就像瞬間充飽電的純電跑車一樣最後的2K一路開6分速直奔終點，最後以5小時21分54秒順利完賽，原本只設定壓線完賽就好，真的超乎預期！

東京馬拉松在跑的整個過程中，身心靈是舒服的，最讓我開心的是跑完沒有一絲絲疲憊的感覺，更重要的是雙腳沒有不適感，用對的姿勢跑步、用對的肌群發力，真的可以讓自己的跑步更有效率，心中的喜悅是滿到溢出來的，謝謝自己的堅持，也謝謝教練幫助我打破全馬被關門的魔咒，讓我有自信的順利完成六大馬的其中一馬！

領號碼布的那天，在EPXO看到這面獎牌牆有被震撼到，最後，簡直不敢相信，我也能夠獲得六大馬的其中一面獎牌，這也讓我默默在心中種下想要完成六大馬的種子，感謝自己從2020年到現在，還在跑步的路上沒有放棄，未來將會是漫長的旅程，如果你有夢想與企圖就能達成心中所設定的目標。