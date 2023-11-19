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奇蹟勇士！去年太縱馬心梗 黃廷弘昨重返賽道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
跑友黃廷弘（中）去年跑步心肌梗塞倒地，鬼門關前走一遭仍堅持練跑，昨天帶親友團重返花蓮太縱馬賽道。圖／花蓮市公所提供
跑友黃廷弘（中）去年跑步心肌梗塞倒地，鬼門關前走一遭仍堅持練跑，昨天帶親友團重返花蓮太縱馬賽道。圖／花蓮市公所提供

52歲的黃廷弘去年到花蓮參加全馬比賽，才跑7分鐘突然心肌梗塞倒地昏迷，住院100多天終於從鬼門關前救回一命。康復出院後恢復跑步，昨在親友團陪同下，重新站上太平洋縱谷馬拉松賽道，他感謝當時大會醫護人員緊急發現送醫，也承諾「去年沒跑完的，之後一定會跑完」。

黃廷弘多次參與國內外馬拉松賽事，身體一直很健康。沒想到去年10月跑花蓮太縱馬，才跑7分鐘，約1.6公里，突然倒地。幸好醫護站人員立即發現搶救並送往花蓮慈濟醫院，因冠狀動脈嚴重阻塞緊急做心導管手術，住院103天，今年2月康復出院，連醫護人員都說「真是奇蹟」。

經過數個月復健、練跑，黃廷弘昨天與親友重回太縱馬賽道，慈濟團隊也到場為他加油打氣，花蓮市長魏嘉彥頒發「勇士獎牌」表彰他的精神。

黃廷弘說，剛出院時腳沒有力氣，坐了2個月輪椅，慢慢恢復訓練，現在可以跑10幾公里。雖然家人仍會擔心，但透過跑步訓練嚴重受損的心肺能力，「跑步是為健康」；他還說，去年本來跑42公里只跑1.6公里，「之後要把沒跑完的跑完」。

賽事創辦人、縣議員魏嘉賢說，黃廷弘因身體狀況造成跑步過程發生心臟問題，搶救得宜恢復生命，是一個奇蹟，重返太縱馬讓他非常感動，希望每個人都保持運動習慣，維持健康。

太平洋縱谷馬拉松今年第9屆，賽事品質廣獲肯定，今年10多國超過6000人報名。市公所推廣運動也拓展城市外交，邀請姊妹市日本沖繩與那國町的前黒島萌擔任代言人，與那國町及友好城市北海道釧路市都派選手參加。

馬拉松 花蓮 運動

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